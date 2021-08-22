Nhiều người quan tâm: Tiêm vắc xin Covid-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

"Hiện không có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay nữ giới."

Hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam WHO đã phê duyệt 7 loại vắc xin phòng Covid-19 gồm: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca của Oxford, AstraZeneca của Viện Huyết thanh Ấn Độ, Janssen, Moderna, Sinopharm/BBIP và Sinovac. Bên cạnh nhận thức về tác dụng của vắc xin trong việc phòng ngừa Covid-19, một số người dân lại lo lắng vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Về vấn đề này, Vietnamnet dẫn thông tin từ Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế cho biết, 2 cơ quan này đã đưa ra khuyến cáo: "Không có bằng chứng khoa học về việc vắc xin ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay nữ giới. Vắc xin Covid-19 không thể can thiệp đến hoạt động của cơ quan sinh sản. Vì vậy bạn hãy yên tâm rằng vắc xin Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn”.

Ảnh: Bộ Y tế

Ngoài ra, một vấn đề cũng được rất nhiều người quan tâm đó là: "Sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, cần lưu ý những gì về "chuyện ấy"?

Lý giải vấn đề này, VOV dẫn lời BS Nguyễn Đình Liên - chuyên gia nam học tại Bệnh viện E cho biết, thông thường mọi người sẽ có tâm lý e ngại giống như mình là người đang ốm nhẹ, sẽ lắng nghe cơ thể để nhận biết nhanh các phản ứng bất thường sau tiêm. Chính tâm lý e ngại này cũng triệt tiêu ham muốn đối với “chuyện ấy”.

Nhưng với những người có nhu cầu cao mà cơ thể lại không bị các phản ứng phụ sau tiêm hoặc có thể có nhưng nhẹ thì vẫn quan hệ tình dục được. Tuy nhiên, bác sĩ Liên lưu ý, nếu có làm “chuyện ấy” ở đêm hoặc ngày đầu tiên sau khi tiêm vaccine thì cần lưu ý không “lao động” quá sức, nên hoạt động nhẹ nhàng và đặc biệt phải biết lắng nghe cơ thể của chính mình.

Còn trước khi đi tiêm vaccine thì sao? Với người có sức khỏe không tốt, đặc biệt là người bị các bệnh lý nền như tăng huyết áp cần ăn ngủ đủ giấc để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh cho ngày hôm sau đi tiêm. Còn với người có sức khỏe bình thường thì làm “chuyện ấy” trước khi tiêm không có vấn đề gì.

Ảnh: Bộ Y tế

NÓNG: Từ 23/8, TP.HCM đến từng nhà ở 'vùng đỏ' và 'vùng cam' tiêm vắc xin COVID-19 TP.HCM sẽ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 ở "vùng đỏ" và "vùng cam" (gồm TP.Thủ Đức và các quận 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) theo hướng đưa đội tiêm vắc xin di động đến tận nhà dân để tiêm.

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