Gia đình 'lén' đưa bé trai từ TP.HCM về không khai báo y tế, được phát hiện mắc Covid-19, Hải Phòng điều tra, xử lý người liên quan

Cháu bé đã đi từ TP.HCM về Nghệ An, sau đó về Hải Phòng ngày 22/8 nhưng gia đình không khai báo y tế.

Theo VTC News, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu cơ qua chức năng điều tra, khởi tố và xử lý những người liên quan đưa trẻ từ TP.HCM về dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính 8 tuổi vừa ghi nhận hôm nay ở Hải Phòng sau 20 ngày không có ca cộng đồng. Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa cháu N.Đ.M (8 tuổi, trú phố Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm) từ TP.HCM về Nghệ An, rồi về Hải Phòng mà không phát hiện. Công an thành phố Hải Phòng cần điều tra, xác minh việc đưa cháu N.Đ.M về địa phương và mang nguồn dịch bệnh COVID-19 và khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm hàng xóm của bé trai mắc Covid-19. Ảnh: Người lao động Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, bé N.Đ.M. vào quận Tân Bình, TP.HCM, cùng bà ngoại từ dịp 30/4. Đến gần đây, cháu được chú đưa về Nghệ An và gặp mẹ là N.T.T.H. vào ngày 21/8. Khoảng 2h sáng ngày 22/8, cháu được gia đình đón từ Nghệ An về Hải Phòng. Đến Hải Phòng, gia đình đi qua Chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn rồi về nhà ở phố Thiên Lôi. 18h cùng ngày, M. được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản Nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến 13h ngày 23/8, bé có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, cơ quan chức năng xác định có 5 trường hợp F1 gồm: ông, bố, mẹ, chị gái của M. và lái xe, trong đó mẹ cháu được cách ly cùng cháu tại Bệnh viện Trẻ em, 4 trường hợp còn lại được đưa đi cách ly tập trung tại Cơ sở 2 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Hiện, mẹ cháu M. và lái xe xét nghiệm kết quả âm tính, 3 trường hợp còn lại lấy mẫu, chưa có kết quả xét nghiệm.

Ngoài chỉ đạo trên, Chủ tịch Hải Phòng cũng yêu cầu công an thành phố khẩn trương có kết luận về các vụ việc trước đây UBND TP đã giao điều tra, xác minh, khởi tố vụ án về việc mang nguồn dịch bệnh Covid-19 về. Cụ thể, vụ hai điều dưỡng mắc Covid-19 (làm việc tại Bệnh viện Giao thông vận tải), hai cô gái mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép về Hải Phòng và vụ ôtô chở khách chạy tuyến Hải Phòng - TP.HCM hoạt động chui.

Con gái cứu mẹ là F0 đang nguy kịch tại nhà nhờ dòng cầu cứu trên Facebook: 'Đến viện lúc đó là điều không thể' Nhờ những dòng cầu cứu trên Facebook mà người con gái kịp thời nhận được sự hỗ trợ từ các 'bác sĩ online', giúp mẹ cô thoát khỏi nguy kịch vì nhiễm Covid-19.

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