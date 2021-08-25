'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy'

Đời sống 25/08/2021 09:53

Khi nhìn những hình ảnh đời thường đầy 'nuột nà' của người phụ nữ không đeo khẩu trang đi khắp Sài Gòn, không ít cư dân mạng nhận xét: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy'.

Người phụ nữ tên N.T.N (33 tuổi, trú tại quận 4, TP.HCM) được dân mạng đặt cho biệt danh “chị đại quận 4” sau hàng loạt vụ gây rối không đeo khẩu trang và ra đường không lí do. Những tưởng sau khi bị phạt và giam xe, chị đã tuân thủ thông điệp 5k nhưng rồi vẫn "chứng nào tật đó". Chị vẫn tiếp tục xuất hiện trên các cung đường Sài Gòn mà không thèm đeo khẩu trang, bất chấp dịch bệnh đang ngày càng trở nên phức tạp. 

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 1
Những lần chống đối chức năng trước đó của "chị đại quận 4" - Ảnh: Internet

 Mới đây, các "thám tử mạng" lần ra tài khoản mạng xã hội của người phụ nữ này và khẳng định: "Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy". Theo đó, rất nhiều dân mạng đã "há hốc" với loạt ảnh đời thường xinh xắn, thần thái ngút ngàn, khác hẳn thái độ ngang tàng của chị mỗi khi vi phạm. 

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 2
'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 3
Người phụ nữ có sở thích ăn vận cực kỳ, gợi cảm - Ảnh: Internet

 

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 4
'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 5
Tuy có nhiều tin đồn rằng "chị đại quận 4" có vấn đề về tâm lý vì một biến cố tình cảm nhưng thông tin này chưa được xác thực.

 Trước đó, chị N.T.N được dân mạng biết đến thông qua đoạn video clip điều khiển xe máy ngược chiều không nón bảo hiểm, không khẩu trang, "trả treo", chống đối khi bị lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. 

Chị N. sau đó đã bị Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được các giấy tờ có liên quan.

Cách đây 4 ngày, cư dân mạng lại được phen ngả ngửa khi thấy người phụ nữ này tiếp tục dắt con gái đi trên đường phố. Cũng như mọi lần, chị ta vẫn không đeo khẩu trang nhưng vẫn ngang nhiên đi lại ở nơi công cộng.

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 6
"Chị đại khẩu trang" không đeo khẩu trang nhưng vẫn vô tư đi lại trên phố - Ảnh: Internet

 Sự việc chưa kịp lắng xuống thì chiều nay (23/8), cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao bàn tán trước loạt ảnh "chị đại quận 4 cùng con gái đi dạo bộ" trên phố. Vẫn là phong cách cũ, "chị đại quận 4" vẫn không đeo khẩu trang dù thành phố đang thực hiện tăng cường siết chặt biện pháp phòng dịch Covid- 19.

'Mắt chữ O, mồm chữ A' trước loạt ảnh đời thường của 'chị đại quận 4' khiến ai nấy cười khổ: 'Độ lì của chị tỉ lệ thuận với độ sexy' - Ảnh 7
Bên cạnh người mẹ này luôn có sự "đồng hành" của con gái nhỏ - Ảnh: Internet

 Ngay sau khi loạt ảnh này xuất hiện nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng khó hiểu xen lẫn bức xúc khi thấy hành động thiếu ý thức của người phụ nữ này. Dù nhiều lần bị nhắc nhở và xử phạt nhưng người phụ nữ vẫn luôn phớt lờ, cố tình vi phạm. Được biết, chị N. bị phạt hơn 16 triệu đồng trong vòng 3 tháng đều vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, cơ quan chức năng quận 4 cho biết chị N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi'

Lại thêm 'em trai chị đại quận 4' lì lợm không đeo khẩu trang ra đường, đôi co với Công an, thái độ bất cần: 'Có bệnh cũng là quyền của tôi'

Mặc dù được lực lượng chức năng nhẹ nhàng giải thích, khuyên đeo khẩu trang nhưng người đàn ông vẫn tỏ thái độ bất cần, cho rằng 'có bệnh thì cũng là quyền của mình'.

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