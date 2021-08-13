Cạn lời người phụ nữ không đeo khẩu trang chui vào cốp ô tô để trốn khai báo y tế, bị 'bắt quả tang' chỉ biết cúi mặt ngại ngùng

Đời sống 13/08/2021 10:32

Người phụ nữ đi từ Bắc Ninh về Thái Nguyên, chui vào cốp xe ô tô để trốn khai báo y tế nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân đã bị tác động tiêu cực. Chính vì vậy, khi chứng kiến những trường hợp có thái độ bất chấp sức khỏe của mình và cộng đồng, rất nhiều người đã bày tỏ sự bất bình.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm gọn trong cốp xe ô tô nhằm trốn khai báo y tế, khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị phát hiện khiến nhiều dân mạng phẫn nộ.

Cạn lời người phụ nữ không đeo khẩu trang chui vào cốp ô tô để trốn khai báo y tế, bị 'bắt quả tang' chỉ biết cúi mặt ngại ngùng - Ảnh 1
Người phụ nữ chui vào cốp ô tô để tránh khai báo y tế - Ảnh: Cắt từ clip

 Thông tin trên Thanh Niên, vào sáng 12/8, trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP.Sông Công (tỉnh Thái Nguyên), khi kiểm soát chiếc ô tô biển số 99A - 330.32 đi từ địa phận tỉnh Bắc Ninh để vào Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 1 phụ nữ đang nằm gọn trong cốp xe, để né làm thủ tục khai báo y tế. Đáng nói, người này còn không đeo khẩu trang, ngồi lọt thỏm đằng sau cốp. Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ lộ rõ sự ngại ngùng, chui ra khỏi xe. Khi được hỏi giấy tờ tuỳ thân thì người phụ nữ này mới hốt hoảng chạy lên trước, mở cửa xe tìm.

Cũng theo nguồn tin trên, người phụ nữ này được xác định là chị N.T.T (33 tuổi), trú tại xã Đại Lai, H.Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Chị T. khai báo trong lúc cùng chồng (anh T.V.T) di chuyển từ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xuống nút giao TP.Sông Công, biết mình không có đủ giấy tờ, nên đã chui vào nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế, hòng đi qua được chốt kiểm soát này, để anh T. một mình xuống chốt kiểm soát dịch Covid-19 khai báo y tế. Sau khi bị cảnh sát giao thông phát hiện, chị T. đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19, đồng thời bị UBND TP.Sông Công ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Cạn lời người phụ nữ không đeo khẩu trang chui vào cốp ô tô để trốn khai báo y tế, bị 'bắt quả tang' chỉ biết cúi mặt ngại ngùng - Ảnh 2
Chị T. bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng - Ảnh: Thanh Niên

 Cũng tại chốt này kiểm dịch này, chị T. được lấy mẫu test nhanh virus SARS-CoV-2. Sau khi xác định kết quả âm tính, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch TP.Sông Công đã yêu cầu vợ chồng chị T. quay đầu xe trở về Bắc Ninh, không đủ điều kiện lưu thông vào địa phận tỉnh Thái Nguyên.

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