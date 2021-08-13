TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm

Xã hội 13/08/2021 00:09

Người đàn ông có kết quả dương tính với Covid-10 bỏ trốn khỏi khu cách ly, bỏ chạy về nhà ở quận 3.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Đăng Nam, Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3, xác nhận sự việc người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly của quận 3. Cụ thể, ông Nam cho hay sự việc xảy ra vào buổi tối ngày 12/8.

Người đàn ông trong đoạn clip được cách ly do có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19. Ngoài ra, gia đình và một số người quen của ông này cũng được cách ly tại số 185 Cách mạng tháng 8. Tuy nhiên, đến tối, người này trốn khỏi khu cách ly bỏ chạy về nhà tại số 156 Võ Văn Tần. Lực lượng chức năng sau khi phát hiện sự việc đã đuổi theo, yêu cầu người đàn ông quay lại khu cách ly và thông báo người dân tránh xa trường hợp này.

 Khi đến trước hẻm 156 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, người này mới dừng lại. Lực lượng chức năng lúc này đã tiếp cận khoanh vùng, khử khuẩn khu vực. Hiện người đàn ông này đang làm việc với cơ quan công an.

TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm - Ảnh 1
Người đàn ông trốn cách ly ở TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

 Trước đó, báo Người lao động cũng thông tin một bệnh nhân Covid-19 nghiện ma túy nhảy lầu bỏ trốn khỏi nơi cách ly, điều trị ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 10/8, L.Đ.K.T.H (39 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) - là bệnh nhân Covid-19, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi đã nhảy lầu bỏ trốn. Ngoài việc đang điều trị Covid-19, H. còn được xác định nghiện ma túy nặng. Sau nhiều giờ truy tìm, trưa cùng ngày, Công an thị xã La Gi đã tìm thấy H.  khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà. Cơ quan chức năng đã bắt giữ và đưa H. về nơi cách ly, điều trị Covid-19.

TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm - Ảnh 2
L.Đ.K.T.H bị lực lượng chức năng tìm thấy sau khi nhảy lầu bỏ trốn khỏi nơi điều trị Covid-19 - Ảnh: Người lao động
Tài xế xe cứu thương bỏ bệnh nhân Covid-19 giữa đường khiến cả xóm bị phong tỏa

Tài xế xe cứu thương bỏ bệnh nhân Covid-19 giữa đường khiến cả xóm bị phong tỏa

Tài xế bỏ bệnh nhân dọc đường thay vì chở đến trạm y tế địa phương như thỏa thuận. Người này sau đó có kết quả dương tính với Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   leo rào bỏ trốn cách ly trốn cách ly Covid-19 trốn cách ly y tế

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 2 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 31 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 55 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 57 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 2 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1