TP.HCM: Một F0 ở quận 3 trốn khỏi khu cách ly chạy bộ về nhà, lực lượng chức năng ráo riết đuổi theo giữa đêm

Người đàn ông có kết quả dương tính với Covid-10 bỏ trốn khỏi khu cách ly, bỏ chạy về nhà ở quận 3.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ông Phạm Đăng Nam, Chủ tịch UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3, xác nhận sự việc người đàn ông bỏ trốn khỏi khu cách ly của quận 3. Cụ thể, ông Nam cho hay sự việc xảy ra vào buổi tối ngày 12/8.

Người đàn ông trong đoạn clip được cách ly do có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19. Ngoài ra, gia đình và một số người quen của ông này cũng được cách ly tại số 185 Cách mạng tháng 8. Tuy nhiên, đến tối, người này trốn khỏi khu cách ly bỏ chạy về nhà tại số 156 Võ Văn Tần. Lực lượng chức năng sau khi phát hiện sự việc đã đuổi theo, yêu cầu người đàn ông quay lại khu cách ly và thông báo người dân tránh xa trường hợp này.

Khi đến trước hẻm 156 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, người này mới dừng lại. Lực lượng chức năng lúc này đã tiếp cận khoanh vùng, khử khuẩn khu vực. Hiện người đàn ông này đang làm việc với cơ quan công an.

Người đàn ông trốn cách ly ở TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, báo Người lao động cũng thông tin một bệnh nhân Covid-19 nghiện ma túy nhảy lầu bỏ trốn khỏi nơi cách ly, điều trị ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 10/8, L.Đ.K.T.H (39 tuổi, trú phường Bình Tân, thị xã La Gi) - là bệnh nhân Covid-19, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi đã nhảy lầu bỏ trốn. Ngoài việc đang điều trị Covid-19, H. còn được xác định nghiện ma túy nặng. Sau nhiều giờ truy tìm, trưa cùng ngày, Công an thị xã La Gi đã tìm thấy H. khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà. Cơ quan chức năng đã bắt giữ và đưa H. về nơi cách ly, điều trị Covid-19.

L.Đ.K.T.H bị lực lượng chức năng tìm thấy sau khi nhảy lầu bỏ trốn khỏi nơi điều trị Covid-19 - Ảnh: Người lao động

Tài xế xe cứu thương bỏ bệnh nhân Covid-19 giữa đường khiến cả xóm bị phong tỏa Tài xế bỏ bệnh nhân dọc đường thay vì chở đến trạm y tế địa phương như thỏa thuận. Người này sau đó có kết quả dương tính với Covid-19.

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