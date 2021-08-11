NÓNG: Hàng loạt tỉnh thông báo cho học sinh tựu trường trong tháng 8, có cả Bắc Giang, Ninh Bình

Nhiều tỉnh cho học sinh lớp 1 tựu trường trong tháng 8.

Theo VnExpress, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, nhiều tỉnh đã ban hành kế hoạch chi tiết cho địa phương. Trong đó, 3 tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và Hà Tĩnh đều cho học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 23/8, học sinh các lớp khác ngày 1/9. Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thời gian tựu trường, khai giảng năm học mới và kết thúc năm học giống như các mốc của Bộ. Đối với giáo dục mầm non, phổ thông, học kỳ I sẽ gồm 18 tuần thực học, bắt đầu từ ngày 6/9/2021 đến 14/1/2022; học kỳ II gồm 17 tuần thực học, từ 17/1/2022 đến 25/5/2022. Với giáo dục thường xuyên, các mốc tương tự nhưng chỉ gồm 32 tuần thực học chia đều cho hai kỳ, đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022. Các mốc thời gian này tương tự như năm học 2020-2021. Riêng với lớp 1, tỉnh cho học sinh tựu trường từ ngày 23/8 để các em có thời gian làm quen với nội quy trường lớp, nền nếp, môi trường, đồ dùng học tập, chỉ dẫn, ký hiệu học tập. Trong khoảng thời gian này, giáo viên sẽ tổ chức một số hoạt động trò chơi cho trẻ rèn kỹ năng, tự tin trước khi bước vào lớp 1.

Tỉnh Ninh Bình quyết định cho học sinh tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 là ngày 23/8 như khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng thời điểm kết thúc học kỳ I, tỉnh để ngày 8/1/2022, sớm hơn khoảng một tuần so với mốc mà Bộ đưa ra. Thời gian kết thúc năm học vẫn là trước ngày 31/5/2022. Ảnh minh họa: Internet Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Tĩnh cũng ban hành quyết định tương tự. Học sinh lớp 1 sẽ đến trường sớm nhất vào ngày 23/8. Các tỉnh chỉ chênh nhau một vài ngày ở mốc kết thúc học kỳ I, nhưng vẫn đảm bảo năm học phải hoàn thành trước 31/5.

Trước đó, ngày 4/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, cho phép học sinh lớp 1 tựu trường sớm từ 23/8, học sinh các lớp học khác từ 1/9 và khai giảng vào 5/9. Thông tin trên khiến nhiều phụ huynh lo lắng, bởi chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến ngày tựu trường mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Học sinh cả nước khó có thể tới trường theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT cho hay, Bộ ban hành khung thời gian năm học áp dụng chung trên toàn quốc. Căn cứ vào khung này, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quy định cụ thể kế hoạch thời gian năm học tại địa phương, phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, thời gian nghỉ học, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không vượt quá 15 ngày so với khung chung của Bộ. Đơn cử, với trường hợp Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh đang giãn cách, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố có thể quyết định thời gian tựu trường muộn hơn khung vào ngày 10/9 hay 15/9. Thời gian kéo dài năm học kết thúc chậm hơn 15 ngày so với khung vào ngày 15/6. Nếu sau khi các địa phương kéo dài năm học muộn hơn 15 ngày mà vẫn không phù hợp với tình hình thực tiễn thì các Sở GD&ĐT báo cáo về Bộ GD&ĐT để đưa ra giải pháp. Về việc cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm, ông Thành lý giải, trong khung thời gian năm học 2021 - 2022, Bộ GD&ĐT cũng quy định rộng hơn với lớp 1. Cụ thể là tựu trường sớm nhất vào 23/8 để có thêm ít nhất 2 tuần cho học sinh làm quen với môi trường học tập trước khi bước vào thời gian thực học (sau ngày 5/9). Đây là nội dung rút kinh nghiệm từ những bất cập của năm học trước.

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