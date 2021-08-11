Lời khai gây 'sốc' của tài xế xe cứu thương rởm 'chặt chém' bệnh nhân Covid-19: Được thuê, không biết giá nhưng đoạn đường 4km vẫn 'hốt' 3,5 triệu đồng?

Xã hội 11/08/2021 11:57

Tài xế lái xe cứu thương 'chui' khai không biết giá cả khi chở khách, việc này do người nhà bệnh nhân Covid-19 tự thương lượng với công ty.

Thông tin trên báo Người lao động ngày 11-8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang lấy lời khai của tài xế Nguyễn Duy Tâm (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "chặt chém" tiền của người nhà bệnh nhân mắc Covid-19.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận là tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS 51B-321.49 chở bệnh nhân từ phường 10, quận Tân Bình đến Bệnh viện Chợ Rẫy bị tố "chặt chém" người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 vào ngày 10/8. Bước đầu, Tâm khai được Công ty vận chuyển cấp cứu 115 Phía Đông có trụ sở tại TP.Thủ Đức (không rõ địa chỉ cụ thể) điều phối đi nhận bệnh nhân Covid-19. Quá trình di chuyển, trên xe không có nhân viên y tế đi cùng mà 1 mình Tâm xử lý toàn bộ vụ việc. Theo Zing, nam tài xế cho rằng bản thân không biết giá cả cụ thể, việc này do người nhà bệnh nhân tự thương lượng với công ty. Thế nhưng, mặc dù đoạn đường chỉ có 4km nhưng Tâm vẫn "chặt chém" đến 3,5 triệu đồng. Do quá bức xúc, người nhà bệnh nhân đã gọi vào đường dây nóng Công an quận Tân Bình phản ánh vụ việc. Cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm tài xế và xe "cứu thương" để xử lý.

Lời khai gây 'sốc' của tài xế xe cứu thương rởm 'chặt chém' bệnh nhân Covid-19: Được thuê, không biết giá nhưng đoạn đường 4km vẫn 'hốt' 3,5 triệu đồng? - Ảnh 1
Phương tiện vi phạm bị Công an thu giữ - Ảnh: Người lao động

 Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, khoảng 18h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Diễm Tr. (30 tuổi) có người thân là bà Võ Thị Kim Th. (56 tuổi, ngụ phường 15, quận 8) có biểu hiện mệt, khó thở nên gia đình gọi xe cứu thương. Do chờ lâu sốt ruột nên họ lên mạng tìm số điện thoại gọi xe cứu thương khác. Sau đó, có người xưng là tài xế xe "cứu thương" và nhận chở với giá 3 triệu đồng từ quận 8 sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). "Do lúc đó gấp gáp quá nên gia đình chấp nhận giá 3 triệu đồng", chị Tr. nói.

Khoảng 18 giờ 25 phút, Công an phường 15, quận 8 tuần tra trên đường Lưu Hữu Phước thì phát hiện xe ô tô có đặc điểm giống với phương tiện đang bị truy tìm nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Thời điểm ấy, Tâm không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe nên tổ tuần tra tiến hành tạm giữ người và phương tiện để điều tra. Qua kiểm tra, công an xác định ô tô này là dòng xe 16 chỗ đã được cải trang thành xe cứu thương, gắn biển số giả để chở khách. Riêng bệnh nhân Covid-19 đã được lực lượng chức năng quận 8 hỗ trợ, đưa đi cấp cứu. Sau đó, Công an phường 15, quận 8, đã bàn giao người và tang vật cho Công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng theo lãnh đạo UBND quận 8, xe trên là xe cấp cứu chạy "chui", thường một chuyến lấy 3-4 triệu đồng tùy thỏa thuận giữa 2 bên. Một số bệnh viện có thông tin về loại xe chạy "chui" này và Công an TP.HCM cũng đã cảnh báo.

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