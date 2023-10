Thông tin trên báo Người lao động ngày 11-8, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang lấy lời khai của tài xế Nguyễn Duy Tâm (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "chặt chém" tiền của người nhà bệnh nhân mắc Covid-19.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận là tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS 51B-321.49 chở bệnh nhân từ phường 10, quận Tân Bình đến Bệnh viện Chợ Rẫy bị tố "chặt chém" người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 vào ngày 10/8. Bước đầu, Tâm khai được Công ty vận chuyển cấp cứu 115 Phía Đông có trụ sở tại TP.Thủ Đức (không rõ địa chỉ cụ thể) điều phối đi nhận bệnh nhân Covid-19. Quá trình di chuyển, trên xe không có nhân viên y tế đi cùng mà 1 mình Tâm xử lý toàn bộ vụ việc. Theo Zing, nam tài xế cho rằng bản thân không biết giá cả cụ thể, việc này do người nhà bệnh nhân tự thương lượng với công ty. Thế nhưng, mặc dù đoạn đường chỉ có 4km nhưng Tâm vẫn "chặt chém" đến 3,5 triệu đồng. Do quá bức xúc, người nhà bệnh nhân đã gọi vào đường dây nóng Công an quận Tân Bình phản ánh vụ việc. Cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm tài xế và xe "cứu thương" để xử lý.