NÓNG: Hà Nội bỏ quy định người đi đường phải mang theo 'lịch trực, lịch làm việc'

Xã hội 10/08/2021 09:34

TP.Hà Nội đã ra Thông báo hoả tốc bỏ quy định Giấy đi đường phải kèm theo lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị...

Dẫn tin từ VnExpress, sáng 10/8, UBNDTP Hà Nội ban hành văn bản về việc triển khai các chỉ đạo của UBND, trong đó nêu rõ bỏ quy định người đi đường phải có "lịch trực, lịch làm việc". Theo đó, sau khi ban hành, một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan, đơn vị thống nhất cách hiểu dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh.

Trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, UBND Thành phố làm rõ và yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18 của Chủ tịch UBND Thành phố như sau:

- Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường (mẫu Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021). Như vậy so với quy định ban hành hôm 8/8, thành phố giảm bớt các loại giấy tờ gồm: lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

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Hà Nội bỏ quy định người đi đường phải có lịch trực, lịch làm việc - Ảnh minh họa: Internet

 - Với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội Trung ương và thuộc Hà Nội đóng trên địa bàn thành phố, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về chống dịch

- Tương tự, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ (được phép hoạt động) được cấp giấy đi đường cho người lao động. Tuy nhiên, để giám sát và hậu kiểm khi cần thiết, thành phố yêu cầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh (đảm bảo quy định chống dịch), gửi đến phường, xã để được xác nhận. Thành phố nêu rõ người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này.

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu UBND phường, xã cần xác nhận nhanh chóng, thuận tiện, theo hình thức trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện, đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở.

Trước đó, tối 9/8, trước hiện tượng ùn ứ, tập trung đông người tại một số chốt kiểm soát giấy đi đường, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thành phố sẽ điều chỉnh, song tiếp tục siết chặt quản lý để "bảo đảm xác nhận và sử dụng giấy đi đường đúng mục đích, đúng đối tượng".

"Đây là biện pháp quyết định để ngăn chặn dịch bùng phát rộng", ông Quyền nói với VnEpress và mong người dân, các cơ quan, tổ chức hợp tác, chia sẻ.

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Mẫu giấy đi đường thống nhất chung trên địa bàn TP.Hà Nội - Ảnh: Thanh Niên

 

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