Cơ quan cảnh sát điều tra đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 2 người phụ nữ tử vong trong căn nhà ở quận 10 (TP.HCM).

Thông tin trên Thanh Niên, UBND Q.10, TP.HCM cho biết UBND Phường 13 vừa có báo cáo vụ việc 2 người phụ nữ qua đời tại địa chỉ 493A/138 Cách Mạng Tháng Tám, P.13, Q.10 đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 8.8.2021, y tế phường và UBND phường nhận được thông tin từ người dân về chuyện có mùi hôi phát ra từ trong nhà 493A/138 Cách Mạng Tháng Tám. UBND phường, y tế phường cùng cảnh sát khu vực đã xuống và phát hiện trong nhà có 2 người đã qua đời (1 người qua đời được 1 - 2 ngày và 1 người chết đang trong giai đoạn bị phân hủy). Qua kiểm tra, Phường 13 cho biết hộ này có 3 người sinh sống gồm: bà Nguyễn Thị N. (sinh năm 1929) bị bệnh nằm một chỗ, mất được 1 - 2 ngày; bà Hà Thị H. (sinh năm 1953) bị liệt 2 chân, tinh thần không minh mẫn và bà Hà Thị Xuân H. (sinh năm 1958) - người chăm sóc cho bà N. và bà H. Bà Hà Thị Xuân H. là người chết đang trong giai đoạn bị phân hủy. Do bà Hà Thị H. tinh thần không minh mẫn nên khi có người mất trong nhà cũng không báo cho ai biết sự việc để xử lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết sự việc - Ảnh: Thanh Niên Đến 9 giờ 30 phút, cảnh sát khu vực đã liên hệ người thân của gia đình để lo giải quyết hậu sự cho 2 người mất. Đồng thời, UBND phường đã liên hệ đến 1 cơ sở mai táng và được đại diện gia đình thống nhất chọn cơ sở này lo hậu sự cho người mất. Tuy nhiên, khi cơ sở này đến để làm thủ tục quy trình xử lý cho người mất thì người con của bà Hà Thị H. sống tại Bình Dương liên hệ với một đội thiện nguyện để hỗ trợ lo hậu sự cho hai người đã mất nên chỗ cơ sở này đi về. Sau đó, người nhà cho biết đội thiện nguyện đến chỉ làm hậu sự được một người vừa mới mất đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, còn người chết đang bị phân hủy thì đội thiện nguyện không chuyên về việc này nên kêu gia đình liên hệ địa phương để giải quyết. Sau đó, UBND P.13, Q.10 liên hệ cơ sở mai táng nói trên để lo hậu sự cho người còn lại. 22 giờ 30 phút, cơ sở mai táng đã bắt đầu thực hiện các thủ tục xử lý người mất đang phân hủy. Tuy nhiên, do nhận được chỉ đạo của Công an quận, trường hợp này sẽ do Tổ kỹ thuật hình sự Công an Q.10 xuống làm khám nghiệm tử thi sau đó đưa đi, nên cơ sở mai táng ngưng việc xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng liên hệ cơ sở mai táng để đưa thi thể đến Bình Hưng Hòa thực hiện việc khám nghiệm tử thi của cả 2 người mất.

Cũng theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, qua test nhanh, bà Hà Thị H. có kết quả dương tính với Covid-19, nên được đi điều trị. Trong đêm, Tổ kỹ thuật hình sự Công an quận 10 đã đưa thi thể bà Hà Thị Xuân H. đến Bình Hưng Hòa, hoàn tất vào lúc 2 giờ 20 phút. Hiện UBND P.13, Q.10 (TP.HCM) đã khử khuẩn toàn bộ khu vực này, đồng thời bàn giao việc quản lý căn nhà 493A/138 Cách Mạng Tháng Tám và các tài sản trong căn hộ cho đại diện người thân của gia đình.

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