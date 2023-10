Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đến giải quyết sự việc - Ảnh: Thanh Niên

Đến 9 giờ 30 phút, cảnh sát khu vực đã liên hệ người thân của gia đình để lo giải quyết hậu sự cho 2 người mất. Đồng thời, UBND phường đã liên hệ đến 1 cơ sở mai táng và được đại diện gia đình thống nhất chọn cơ sở này lo hậu sự cho người mất. Tuy nhiên, khi cơ sở này đến để làm thủ tục quy trình xử lý cho người mất thì người con của bà Hà Thị H. sống tại Bình Dương liên hệ với một đội thiện nguyện để hỗ trợ lo hậu sự cho hai người đã mất nên chỗ cơ sở này đi về. Sau đó, người nhà cho biết đội thiện nguyện đến chỉ làm hậu sự được một người vừa mới mất đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, còn người chết đang bị phân hủy thì đội thiện nguyện không chuyên về việc này nên kêu gia đình liên hệ địa phương để giải quyết. Sau đó, UBND P.13, Q.10 liên hệ cơ sở mai táng nói trên để lo hậu sự cho người còn lại. 22 giờ 30 phút, cơ sở mai táng đã bắt đầu thực hiện các thủ tục xử lý người mất đang phân hủy.

Tuy nhiên, do nhận được chỉ đạo của Công an quận, trường hợp này sẽ do Tổ kỹ thuật hình sự Công an Q.10 xuống làm khám nghiệm tử thi sau đó đưa đi, nên cơ sở mai táng ngưng việc xử lý. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng liên hệ cơ sở mai táng để đưa thi thể đến Bình Hưng Hòa thực hiện việc khám nghiệm tử thi của cả 2 người mất.