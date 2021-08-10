Mặc dù vi phạm nhiều lỗi nhưng người phụ nữ vẫn tìm cách lý sự với lực lượng chức năng khiến cư dân mạng bức xúc.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để hạn chế lây lan Covid-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người coi thường sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, cố tình không tuân theo các quy định phòng chống dịch, một trong số đó là việc đeo khẩu trang. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đôi co với lực lượng chức năng giữa đường khi bị giữ lại. Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Thái Học – Trịnh Văn Cấn vào chiều 9/8. Thời điểm ấy, tổ công tác của Công an quận 1, TP.HCM đã phát hiện một người phụ nữ tên N.T.N. (33 tuổi, ngụ quận 4), chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 nhưng không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Phía sau người này còn chở theo con gái nhỏ tuy có đeo khẩu trang nhưng cũng không đội nón bảo hiểm.

Người phụ nữ chở theo con nhỏ không mũ bảo hiểm, không khẩu trang khiến dư luận bức xúc - Ảnh: Cắt từ clip Ngay khi dừng xe, Đội CSGT-TT quận 1 đã thông báo các lỗi vi phạm đến chị N. gồm không đeo khẩu trang khi ra đường, ra đường không có lý do chính đáng, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Tuy nhiên chị N. liên tục cãi lại. Cụ thể khi CSGT đã hỏi chị N. rằng tại sao không đeo khẩu trang khi ra đường thì chị này hỏi rằng: “Khẩu trang là sao anh?” rồi giải thích “khẩu trang đây nè” nhưng do "ngộp quá" nên chị không đeo. CSGT giải thích rằng việc đeo khẩu trang khi ra đường là ý thức của cá nhân, phải được thực hiện nghiêm để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng. Tuy nhiên chị N. cho rằng: “Bây giờ đâu có thấy bệnh gì đâu mà ý thức cộng đồng”, rồi chị N. còn nói: “Từ trước giờ có virus đâu, nếu có thì đã có lâu rồi, mà có thì có bệnh viện rồi”. Chị này còn nói thêm: “Em cảm thấy ngộp nên em không đeo, còn anh đeo không ngộp thì anh cứ đeo”. Người phụ nữ lý sự "không đeo khẩu trang vì ngộp" - Ảnh: Pháp luật TP.HCM Đối với việc không đội nón bảo hiểm khi ra đường, chị N. cho rằng: "Theo quy định đâu có phải đội nón bảo hiểm đâu anh, chạy xe đội nón bảo hiểm làm gì anh, ở đây là trên đường, không cần đội nón bảo hiểm, đây là ở trong TP chứ đâu phải ngoài TP đâu…. Em đi tới đi lui chớ không phải ra ngoại thành…" Khi CSGT hỏi đến giấy tờ xe như giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe thì chị N. cho biết không mang theo.

Chị cũng thông tin rằng mình đang đi mua đồ cá nhân nên mới từ quận 4 sang quận 1. Trong khi đó hiện nay việc người dân đi mua hàng hoá thiết yếu được chính quyền địa phương phát phiếu mua hàng, được cho phép đi cố định ở một số điểm mua bán trên địa bàn phường, quận. Công an quận 1 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe của người phụ nữ. Ảnh: Pháp luật TP.HCM Cũng theo nguồn tin trên, Đội CSGT-TT quận 1 đã gọi cho công an phường Cầu Ông Lãnh đến hỗ trợ. Trong quá trình làm việc chị N. nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm với các lỗi nêu trên. Vì vậy lực lượng chức năng đã quyết định lập biên bản tạm giữ xe máy theo quy định, có chữ ký của người chứng kiến. Cư dân mạng nhận ra đây là ... "người quen"? - Ảnh chụp màn hình FB Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều lên án chỉ trích thái độ thiếu ý thức của người phụ nữ, hơn nữa lại cư xử không đúng mực trước mặt con nhỏ. Ngoài ra, một vài người còn tinh ý nhận ra người phụ nữ này từng bị bắt 1 lần ở siêu thị vì không đeo khẩu trang. Người phụ nữ này từng bị phạt vì không chấp hành đeo khẩu trang tại cửa hàng tiện lợi ở quận 4 - Ảnh: Internet

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