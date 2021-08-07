Tự cách ly tại nhà, gia đình có 9 người nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được 'cứu' nhờ những cuộc gọi đặc biệt

Đời sống 07/08/2021 19:16

Nhờ những cuộc gọi kịp thời đến Tổng đài 1022, gia đình có 9 thành viên là F0 đã học được những kinh nghiệm để ổn định sức khỏe giữa mùa dịch.

Chia sẻ trên Vietnamnet, các bác sĩ tại Tổng đài 1022 cho biết, thời gian qua đã nhận rất nhiều cuộc gọi "cầu cứu" từ các gia đình có người nhiễm Covid-19. Đặc biệt trong số đó là cuộc gọi từ một gia đình ở Quận 10, TP.HCM bởi nhà họ có đến 9 thành viên là F0.

Ngày 4/8, người nhà của gia đình gọi đến Tổng đài báo 2 thành viên trong gia đình có triệu chứng ho nhiều, hít vào khó. Nhận thấy sự hoảng hốt từ bên phía đầu dây, bác sĩ tư vấn tận tình hỏi triệu chứng từng F0 đang cách ly tại nhà trong gia đình. Sau khi trấn an bệnh nhân, nam bác sĩ bắt đầu hướng dẫn phân loại nhóm người nguy cơ cao (2 người già 65, 66 tuổi), nhóm nguy cơ thấp (người trẻ, không có bệnh nền). Anh hướng dẫn người có sức khỏe ổn định nhất trong nhà theo dõi, chăm sóc những người còn lại. Bác sĩ tư vấn tiếp cách để làm ấm hầu họng, tư thế nằm, tập thở… cho những người có biểu hiện khó thở. Anh cũng nhấn mạnh, nếu trường hợp có người dấu hiệu chuyển nặng (khó thở, co kéo, tím tái…), gia đình ngay lập tức gọi 115 để cấp cứu trong đêm.

Tự cách ly tại nhà, gia đình có 9 người nhiễm Covid-19 ở TP.HCM được 'cứu' nhờ những cuộc gọi đặc biệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Là một trong những bác sĩ trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân qua Tổng đài, bác sĩ Nguyễn Lê Thục Đoan chia sẻ với nguồn trên, 3/4 cuộc gọi có nội dung hỏi về triệu chứng Covid-19, cách xử lý khi cách ly tại nhà, những vấn đề liên quan đến tiêm chủng Covid-19… Còn lại người dân thắc mắc về các bệnh lý khác (thoái hóa khớp, huyết áp, tiểu đường…) và cách xử lý khi dịch bệnh căng thẳng, không thể đến bệnh viện. Việc đầu tiên khi tiếp nhận cuộc gọi, các bác sĩ đều tìm cách trấn an người dân và trường hợp F0 triệu chứng nhẹ, các bác sĩ đều khuyên nên tự cách ly, điều trị ở nhà.

Bác sĩ Đoan còn nhớ lại trường hợp một gia đình có 4 người F0 (bố mẹ, con và cháu). Họ cách ly ở tầng trên và tầng dưới là những người không nhiễm. Sau đó người bố trở nặng, người con muốn vào chung để chăm sóc. Tuy nhiên khi đo Sp02, chỉ người bố có chuyển biến nặng được đưa đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. "Chúng tôi tiếp tục tư vấn cho các F0 còn lại và hướng dẫn họ những biện pháp tăng sức đề kháng, đảm bảo không lây nhiễm cho người nhà và cộng đồng. Hiện tại, cả gia đình họ đã ổn hơn”, BS Đoan chia sẻ. 

Được biết, Tổng đài miễn phí 1022 là Tổng đài được Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Y tế TP.HCM phối hợp thành lập ngày 23/7. Khi bệnh nhân gọi đến, bấm phím 3 sẽ được 32 chuyên gia, bác sĩ tư vấn hỗ trợ các vấn đề liên quan sức khỏe và phòng chống Covid-19. Mỗi ca có khoảng 10 người trực từ xa. Nhân viên tổng đài sẽ tự động kết nối cuộc gọi của người dân với số điện thoại bác sĩ đã đăng ký.

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