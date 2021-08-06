Đi nhận cơm từ thiện, thanh niên bị chỉ trích nặng nề vì giành 2-3 hộp cơm, mặc kệ người già đứng đợi 'mỏi cổ'

Thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại, những việc làm tình nghĩa của nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đã góp phần giảm thiểu gánh nặng cơm áo cho nhiều người nghèo trong lúc khó khăn, nhưng trên hết là sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau làm ấm lòng cả người cho và nhận. Thế nhưng bên cạnh việc làm ý nghĩa ấy vẫn còn xuất hiện những hình ảnh xấu xí như chen lấn, xô đẩy hay “tranh” quà tại các điểm từ thiện, làm giảm đi ý nghĩa của việc làm nhân văn cao cả.

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên có hành động tranh lấy cơm từ thiện với những người lớn tuổi. Cụ thể, tại một địa điểm phát cơm từ thiện, khi người phụ nữ bê rổ cơm đã được phân thành từng suất đặt lên bàn chuẩn bị phát thì nhiều bà con quây đến xung quanh. Chỉ vài giây đầu thực hiện giãn cách, sau đó, bà con ùa nhau kéo đến rồi tự tay lấy các phần cơm, thậm chí, một số người được phát cơm trước đó vẫn nấn ná dừng lại và lấy thêm vài suất nữa.