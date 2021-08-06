Đi nhận cơm từ thiện, thanh niên bị chỉ trích nặng nề vì giành 2-3 hộp cơm, mặc kệ người già đứng đợi 'mỏi cổ'

Nhiều cư dân mạng lắc đầu ngao ngán trước cảnh thanh niên trẻ khỏe giành giật lấy cơm từ thiện với người lớn tuổi.
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Thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại, những việc làm tình nghĩa của nhiều cá nhân, tổ chức hảo tâm đã góp phần giảm thiểu gánh nặng cơm áo cho nhiều người nghèo trong lúc khó khăn, nhưng trên hết là sự chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau làm ấm lòng cả người cho và nhận. Thế nhưng bên cạnh việc làm ý nghĩa ấy vẫn còn xuất hiện những hình ảnh xấu xí như chen lấn, xô đẩy hay “tranh” quà tại các điểm từ thiện, làm giảm đi ý nghĩa của việc làm nhân văn cao cả.
Mới đây, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên có hành động tranh lấy cơm từ thiện với những người lớn tuổi. Cụ thể, tại một địa điểm phát cơm từ thiện, khi người phụ nữ bê rổ cơm đã được phân thành từng suất đặt lên bàn chuẩn bị phát thì nhiều bà con quây đến xung quanh. Chỉ vài giây đầu thực hiện giãn cách, sau đó, bà con ùa nhau kéo đến rồi tự tay lấy các phần cơm, thậm chí, một số người được phát cơm trước đó vẫn nấn ná dừng lại và lấy thêm vài suất nữa.
Khi một người đàn ông khác tại điểm phát cơm bê thêm một rổ cơm mới ra ngoài, chỉ vừa đặt lên bàn là bà con đã xúm nhau vào lấy hết và không giữ khoảng cách. Nhiều người xót xa nhận ra có một cụ ông đến từ sớm nhưng không thể chen chân vào đám đông để lấy cơm. Trong khi đó, hình ảnh thanh niên áo đen dù đã nhận được cơm nhưng vẫn đứng lại chen lấn với những người lớn tuổi để lấy thêm vài suất cơm khiến ai nấy không khỏi bức xúc và lên án hành vi của chàng trai trẻ tuổi.
Tuy nhiên, không chỉ có hình ảnh đáng buồn của thanh niên này mà việc cả nhóm người cùng chen chúc tranh giành từng hộp cơm giữa thời điểm dịch bệnh cũng khiến nhiều người thở dài ngao ngán. Do đó, cộng đồng mạng cũng đưa ra lời góp ý cho điểm phát cơm từ thiện, cần phải có quy định đối với bà con đến nhận cơm, nhất là việc giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người ở thời điểm dịch bệnh phức tạp.
Hiện chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu nhưnga đoạn clip vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về những ý kiến trái chiều.