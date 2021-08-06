Những cảnh cuối cùng về cái chết của nam thanh niên người Việt được phát tán trên mạng xã hội càng khiến làn sóng bức xúc dâng cao.

Những ngày qua, vụ thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận 2 nước. Nạn nhân được xác định là T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam. Theo báo Giao thông, chiều ngày 5/8, sau thời gian tiến hành xác minh và điều tra, cảnh sát Nhật Bản đã chính thức công bố danh tính nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ việc một thanh niên người Việt bị đạp xuống sông Dontobori, Osaka. Theo đó, nghi phạm tên là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, đang thất nghiệp. Ngày 3/8, cảnh sát tìm thấy Alberto tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka. Hiện tại, Alberto đang bị tạm giữ để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra.

Khoảnh khắc nghi phạm (áo thun xám tay ngắn) và nạn nhân (sơ mi trắng tay dài) đã uống bia và cười nói vui vẻ trước khi sự việc đau lòng xảy ra - Ảnh: Cắt từ clip Cũng trong ngày 5/8, truyền thông Nhật Bản công bố đoạn clip trích xuất từ camera an ninh các địa điểm gần nơi sự việc xảy ra. Trong clip là chân dung rõ nét của nghi phạm Alberto. Theo đó, khoảng 1 giờ trước khi nạn nhân tử vong, nghi phạm Alberto và nạn nhân đã uống bia với nhau. Tại một góc của cây cầu Namba, nghi phạm Alberto liên tục cười nói và nhảy lắc lư trên nền nhạc sôi động, Alberto cũng chủ động cụng lon bia với 3 người còn lại, trong đó có nạn nhân. Họ đã có những khoảnh khắc vui vẻ như những người bạn.

Hình ảnh gã nghi phạm trong vụ án sát hại nam sinh người Việt - Ảnh: Internet Thế rồi, không rõ vì lý do gì, gã nghi phạm 26 tuổi và nạn nhân xảy ra tranh cãi, Alberto đã đánh đập nạn nhân rồi đẩy xuống cầu bất chấp nạn nhân bấu víu. Sau khi gây án, Alberto đã chạy khỏi hiện trường. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi bị hành hung và bị đẩy xuống sông, nghi phạm đã ném một cái chai vào đầu khiến nạn nhân ngất đi và chìm xuống. Đến sáng 5/8, hắn bị bắt giữ tại khu phố Nishinari-ku, Osaka. Đáng nói, trong khi bị cảnh sát thẩm vấn, Alberto đã từ chối trả lời các câu hỏi. Hắn chỉ tuyên bố: "Tôi cần nói chuyện với luật sư trước". Khoảnh khắc nam thanh niên người Việt bị đánh đập, xô xuống sông - Ảnh: Internet Trước những diễn biến phức tạp khi nghi phạm không chịu khai nhận, tối ngày 5/8, bạn bè của nạn nhân ở Nhật Bản đã lên tiếng kêu gọi nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc có thể đứng ra làm chứng để vụ án sớm được sáng tỏ, nạn nhân cũng sớm được về với gia đình. "Cảnh sát có nói là thi thể của bạn em bắt đầu bốc mùi rồi, em sợ là đến tuần đầu rồi mà thi thể chưa được xử lý, chưa làm được gì thì bạn bè và gia đình ở Việt Nam quá là đau xót. Em mong là những ai đã quay video có thể không giúp được giúp đấy thì bây giờ có thể đến và trình báo với công an để vụ án sớm kết thúc và bạn em sớm được về với gia đình" - báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống dẫn lời một người bạn của nạn nhân.

Bàn thờ đơn sơ của nạn nhân ở Nhật - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Được biết, ngay sau khi danh tính của nghi phạm vụ việc được công bố, một chủ tài khoản Facebook được cho là thuộc về nghi phạm đã bất ngờ bị dân mạng tấn công với hàng ngàn icon phẫn nộ. Mỗi bức ảnh của chủ tài khoản đều nhận về rất nhiều lượt phẫn nộ. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng chia sẻ địa chỉ Instagram và một số hình ảnh được cho là của nghi phạm Alberto. Ai nấy đều mong rằng cơ quan chức năng phía Nhật Bản sẽ sớm đòi lại công bằng cho nam thanh niên người Việt. Tài khoản Instagram được cho là của nghi phạm cũng được dân mạng tìm ra - Ảnh: Internet

Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp Cảnh sát Nhật Bản vừa chính thức công bố danh tính nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án nam sinh Việt Nam bị đánh, hất xuông sông.

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