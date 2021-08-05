Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp

Xã hội 05/08/2021 16:46

Cảnh sát Nhật Bản vừa chính thức công bố danh tính nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án nam sinh Việt Nam bị đánh, hất xuông sông.

Ngày 5/8, báo chí Nhật Bản đưa tin về việc cảnh sát Osaka đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ án gây rúng động dư luận thời gian qua, khi sát hại nam thanh niên người Hải Phòng (Việt Nam) rồi đẩy xuống sông Dotonbori, gần trung tâm thương mại Namba ở Osaka.

Dẫn tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, mới đây, cảnh sát Nhật Bản chính thức công bố danh tính của nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ việc này. Theo đó, nghi phạm hại chết nam sinh Việt tên là Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi), quốc tịch Dominica, đang thất nghiệp. Ngày 3/8, cảnh sát tìm thấy Alberto tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka. Tại đây, ngành chức năng đã có lênh tạm giữ Alberto với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn, do chưa đủ bằng chứng liên quan đến vụ giết người. Tại cơ quan điều tra, Alberto đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát và cho biết sẽ không nói chuyện cho đến khi có sự có mặt của luật sư.

Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp - Ảnh 1
Gã nghi phạm sát hại nam du học sinh người Việt mang quốc tịch Dominica - Ảnh: Internet

 Trước đó, vào đêm 2/8, Alberto và nạn nhân đã uống rượu với nhau trước khi vụ việc xảy ra. Ngày 4/8, cảnh sát Nhật Bản đã có thông báo công bố kết quả khám nghiệm tử thi nam thanh niên Việt bị đánh, đẩy xuống sông Dotonbori tại Osaka. Theo trang Tokyo Reporter dẫn nguồn mạng tin Fuji News Network, cảnh sát Nhật Bản tiết lộ rằng, nạn nhân người Việt đã chịu nhiều cú đánh vào đầu và mặt. Tuy nhiên, nguyên nhân gây tử vong được xác định là ngạt thở do bị đuối nước. Trong văn bản gửi Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, cảnh sát địa phương cho biết nạn nhân là T.T.A., sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu số C6798205. Nạn nhân bị đẩy xuống nước lúc 20h20 ngày 2/8 tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu tại quận Chuo, thành phố Osaka. Dù đội cứu hộ đã có mặt và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nam thanh niên đã không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8. Ngoài ra, Tổng Lãnh sự quán cũng đã liên hệ với người thân của T.T.A. tại Việt Nam để thông báo về vụ việc. 

Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp - Ảnh 2
Cảnh sát trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: Internet

 Chia sẻ trên VOV, gia đình nam sinh T.T.A (TP.Hải Phòng) cho biết, em sang Nhật du học từ năm 2019 và đã học xong tiếng Nhật tại trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya. Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trường học của T.A tại Nhật phải đóng cửa, bản thân T.T.A rất muốn được về nước nhưng chưa có chuyến bay, nam sinh phải xin cấp thị thực tạm trú từng tháng một. Ông T.V.T, bố nạn nhân thông tin thêm: Hàng ngày, con trai vẫn đều đặn điện thoại liên lạc với gia đình. Trước khi sự việc xảy ra, vào lúc 16h ngày 2/8, nam sinh có liên lạc, thông báo với mẹ là vừa lên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Osaka xin gia hạn visa. Chiều đó, mẹ của T.T.A cũng vừa gửi tiền sang cho con để chi tiêu sinh hoạt và lo các thủ tục về nước.

Công bố danh tính nghi phạm hại nam sinh Việt qua đời thương tâm ở Nhật Bản: Mới 26 tuổi, đang thất nghiệp - Ảnh 3
Ngôi nhà của gia đình T.T.A tại Tổ 15, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) - Ảnh: VOV

 Sau khi nhận được hung tin, gia đình, đặc biệt là mẹ của nam sinh  bàng hoàng và suy sụp. Cùng với mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được hung thủ, làm rõ nguyên nhân cái chết của T.T.A., gia đình có nguyện vọng sớm đưa thi thể em trở về quê hương. "Chúng tôi mong các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ, can thiệp để gia đình đưa thi hài cháu về quê hương cũng như tìm ra kẻ nào đã sát hại cháu", bố nạn nhân bày tỏ. Hiện cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục lấy lời khai, thẩm vấn nghi phạm. Vụ việc đang được giới chức Nhật Bản tích cực điều tra để đòi lại công lý cho nạn nhân. 

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