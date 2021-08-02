'Chân dài' 1996 lái xe máy lên cầu Trường Tiền, cởi toẹt nội y rồi quay clip 'tự sướng' bất chấp mùa dịch khiến người đi đường 'trố mắt'

Xã hội 02/08/2021 14:09

Vụ việc cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền đang khiến nhiều người bức xúc lên án.

Thời điểm dịch bệnh phức tạp nên nhiều địa phương đã thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19. Do đó, người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan chức năng, hạn chế ra đường khi không cần thiết. Thế nhưng, vẫn có trường hợp không biết do vô tình hay cố ý, vẫn vi phạm quy định chống dịch của nhà nước.

Đơn cử như mới đây, nhiều thành viên mạng xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang lái xe máy lên cầu Trường Tiền (TP.Huế), sau đó dừng lại và tự cởi nội y của mình. Theo diễn biến ghi lại thì vào thời điểm này, vẫn có một số phương tiện di chuyển, nhưng cô gái vẫn vô tư thực hiện hành động phản cảm của mình. Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về chỉ trích dữ dội bởi đây vốn là một thắng cảnh nổi tiếng của đất Cố đô.

'Chân dài' 1996 lái xe máy lên cầu Trường Tiền, cởi toẹt nội y rồi quay clip 'tự sướng' bất chấp mùa dịch khiến người đi đường 'trố mắt' - Ảnh 1
Cô gái tự cởi nội y, quay clip rồi tung lên mạng - Ảnh: Báo Đất Việt

 Ngay khi nhận được phản ánh từ người dân, Công an TP.Huế đã khẩn trương vào cuộc xác minh sự việc. Ngay trong chiều ngày 1/8, cô gái trong clip cũng được mời về trụ sở làm việc. Theo báo Người đưa tin, tại cơ quan điều tra, cô gái cho biết mình tên là T.T.M.T (sinh năm 1996), trú ở phường Thuỷ Xuân, TP.Huế. Theo lời khai thì T đã tự nhận là người quay và tự phát tán clip lên mạng xã hội. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

'Chân dài' 1996 lái xe máy lên cầu Trường Tiền, cởi toẹt nội y rồi quay clip 'tự sướng' bất chấp mùa dịch khiến người đi đường 'trố mắt' - Ảnh 2
T. làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Người đưa tin 

 Trước đó, hình ảnh một cô gái khỏa thân ngồi trước cửa hóng gió trong thời gian giãn cách xã hội được chia sẻ cũng khiến nhiều người "sốc nặng". Theo đó, sự việc diễn ra tại khu vực được cho là đang trong thực hiện giãn cách xã hội. Đáng nói, không hiểu vì lý do gì, cô gái ngồi trước cổng trong tình trạng hở toàn thân trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bên dưới. Lúc đó, lực lượng chức năng phải tiến tới nhắc nhở người này về việc tuân thủ quy định chống dịch. Khi được hỏi ra ngoài với mục đích gì, cô trả lời ngồi ngoài cổng để hít thở, hóng gió rồi chạy vào nhà và đóng chặt cổng. Hành vi của cô gái khiến nhiều người tỏ ra thắc mắc, khó chịu. 

'Chân dài' 1996 lái xe máy lên cầu Trường Tiền, cởi toẹt nội y rồi quay clip 'tự sướng' bất chấp mùa dịch khiến người đi đường 'trố mắt' - Ảnh 3
Cô gái khỏa thân ra trước cửa nhà hóng gió trong lúc giãn cách xã hội - Ảnh: Cắt từ clip
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