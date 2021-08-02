Lộ quá khứ 'bất hảo' của người phụ nữ mắng chửi, cắn tay, đạp đứt áo cán bộ chống dịch khi được nhắc nhở

Xã hội 02/08/2021 11:46

Thay vì lắng nghe sự hướng dẫn để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, người phụ nữ từng mang tiền án lại cố tình tấn công cán bộ Công an.

Hiện tại, diễn biến dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước. Do đó, nhiều tỉnh thành bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian qua vẫn còn rất nhiều cá nhân vô ý thức, không những không nghiêm túc tuân thủ theo quy định mà còn có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng khi được nhắc nhở. 

Điển hình như mới đây, dư luận không khỏi bức xúc trước sự việc người phụ nữ ở Kiên Giang hung hăng cắn Công an khi bị nhắc nhở phòng dịch. Cụ thể sự việc, theo VOV, khoảng 20h ngày 29/7, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Quang (TP. Rạch Giá) đang tuần tra trên tuyến đường Lộ Liên Hương (thuộc khu phố Võ Trường Toản) thì phát hiện Trần Thị Hồng Oanh (SN 1986) cùng chồng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở, giải thích cho đôi vợ chồng này biết mà thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh Kiên Giang không được ra đường sau 18h để phòng dịch.

Lộ quá khứ 'bất hảo' của người phụ nữ mắng chửi, cắn tay, đạp đứt áo cán bộ chống dịch khi được nhắc nhở - Ảnh 1
Người phụ nữ chửi bới, cắn lực lượng chức năng - Ảnh: Lao động

 Tuy nhiên, Oanh và chồng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi. Lúc này, một cán bộ Công an phường trong tổ công tác dùng tay ngăn lại thì Oanh xông vào dùng miệng cắn vào cánh tay phải, đồng thời dùng chân đạp vào bụng cán bộ Công an làm đứt cúc áo quân phục Cảnh sát. Lập tức, Oanh và chồng bị Tổ công tác khống chế đưa về Công an phường lập biên bản vi phạm và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Rạch Giá xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 1/8, nguồn trên dẫn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra  - Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Oanh về hành vi chống người thi hành công vụ. Đáng nói, trước đó, người phụ nữ này từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một trường hợp tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cũng khiến nhiều người phẫn nộ tột đỉnh. Theo báo Công an Nhân dân, khoảng 7h15 ngày 8/7, tại điểm chốt phong tỏa trên đường Trần Ngọc Giải (P.6, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), lực lượng chức năng phát hiện 1 phụ nữ đi bộ đeo khẩu trang hở mũi và miệng. Tuy nhiên, khi cán bộ làm nhiệm vụ nhắc nhở thì người này cố tình giật cầu vai và cắn 2 lần vào tay một thượng úy công an nhằm thoát thân. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế người này đưa về trụ sở khu phố gần chốt phong tỏa làm việc. 

Lộ quá khứ 'bất hảo' của người phụ nữ mắng chửi, cắn tay, đạp đứt áo cán bộ chống dịch khi được nhắc nhở - Ảnh 2
Người phụ nữ giật cầu vai, cắn tay Công an bị tạm giữ - Ảnh: Công an Nhân dân
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