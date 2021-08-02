Hiện tại, diễn biến dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước. Do đó, nhiều tỉnh thành bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thời gian qua vẫn còn rất nhiều cá nhân vô ý thức, không những không nghiêm túc tuân thủ theo quy định mà còn có hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng khi được nhắc nhở.

Điển hình như mới đây, dư luận không khỏi bức xúc trước sự việc người phụ nữ ở Kiên Giang hung hăng cắn Công an khi bị nhắc nhở phòng dịch. Cụ thể sự việc, theo VOV, khoảng 20h ngày 29/7, trong lúc tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường Vĩnh Quang (TP. Rạch Giá) đang tuần tra trên tuyến đường Lộ Liên Hương (thuộc khu phố Võ Trường Toản) thì phát hiện Trần Thị Hồng Oanh (SN 1986) cùng chồng chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở, giải thích cho đôi vợ chồng này biết mà thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh Kiên Giang không được ra đường sau 18h để phòng dịch.