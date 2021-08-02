Nửa đêm, nhiều người dân Hà Nội luồn dây thép gai, trèo rào trốn khỏi khu phong tỏa: Người già, trẻ nhỏ có đủ

Theo báo Lao động, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương trong 14 ngày, kể từ 0h ngày 31/7 do có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Xác định việc cách ly y tế trên địa bàn quy mô lớn trên địa bàn phường, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm chiều ngày 1/8 đã thiết lập nâng cao an ninh với hệ thống hàng rào thép gai đặt tại nhiều điểm dễ ra vào dọc tuyến đường Hồng Hà. Theo quy định, người dân tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp đi khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.

UBND quận Hoàn Kiếm thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương do liên quan ca dương tính Covid-19 - Ảnh: Zing

Tuy nhiên, dẫn tin từ Zing, rất nhiều trường hợp lợi dụng thời điểm buổi tối khó quan sát, hơn nữa lực lượng kiểm soát mỏng không thể bố trí kiểm soát dọc cả tuyến đường nên đã tìm cách trèo rào ra khỏi phong tỏa. Theo đó, ngay khi trời bắt đầu tối, nhiều người đã có mặt ở nhiều khu vực dọc bờ đê đường Hồng Hà, cầm đồ đạc và gọi người ra vận chuyển vào bên khu phong tỏa, thậm chí cả em nhỏ cũng được người lớn bế để trèo lên phía tường bao đê cao chừng hơn 2m.