Nửa đêm, nhiều người dân Hà Nội luồn dây thép gai, trèo rào trốn khỏi khu phong tỏa: Người già, trẻ nhỏ có đủ

Lợi dụng thời điểm nhập nhẹm tối, nhiều người dân sống ở Thủ đô đã trèo rào ra khỏi phong tỏa, bất chấp dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát trở lại.
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Theo báo Lao động, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ban hành quyết định thành lập vùng cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường Chương Dương trong 14 ngày, kể từ 0h ngày 31/7 do có liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Xác định việc cách ly y tế trên địa bàn quy mô lớn trên địa bàn phường, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm chiều ngày 1/8 đã thiết lập nâng cao an ninh với hệ thống hàng rào thép gai đặt tại nhiều điểm dễ ra vào dọc tuyến đường Hồng Hà. Theo quy định, người dân tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp đi khám chữa bệnh theo quy định hoặc những trường hợp khác.
Tuy nhiên, dẫn tin từ Zing, rất nhiều trường hợp lợi dụng thời điểm buổi tối khó quan sát, hơn nữa lực lượng kiểm soát mỏng không thể bố trí kiểm soát dọc cả tuyến đường nên đã tìm cách trèo rào ra khỏi phong tỏa. Theo đó, ngay khi trời bắt đầu tối, nhiều người đã có mặt ở nhiều khu vực dọc bờ đê đường Hồng Hà, cầm đồ đạc và gọi người ra vận chuyển vào bên khu phong tỏa, thậm chí cả em nhỏ cũng được người lớn bế để trèo lên phía tường bao đê cao chừng hơn 2m.
Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội, theo Thông tấn xã Việt Nam, sáng 2/8, địa phương này ghi nhận thêm 45 ca dương tính (có 38 ca phát hiện tại cộng đồng). Trong đó: 41 người thuộc chùm ho sốt thứ phát, 1 người thuộc chùm ca bệnh Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, 1 người thuộc chùm ca bệnh phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 1 người thuộc chùm ca bệnh 90 Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa, 1 người thuộc chùm sàng lọc ho sốt ngoài cộng đồng.
Như vậy, đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 29/4, thành phố Hà Nội có tổng 1.292 ca, trong đó 789 người ngoài cộng đồng và 503 người trong khu cách ly tập trung. Tính riêng từ ngày 5/7 đến sáng 2/8 có 1.023 trường hợp. Từ 6h ngày 24/7, Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16. Đồng thời, cũng theo Lao động, tối 1/8, Chủ tịch Hà Nội tiếp tục ban hành công điện số 18 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu người dân không ra khỏi thành phố thời gian giãn cách.