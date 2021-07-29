Người phụ nữ náo loạn, đòi thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, giở giọng 'mẹ thiên hạ': 'Đụng tới tao là hết giờ'

Xã hội 29/07/2021 10:51

Người phụ nữ nằng nặc đòi vượt chốt kiểm soát dịch, lớn tiêng hăm dọa, chửi bới lực lượng chức năng trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Mới đây, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ có thái độ chống đối lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch khu vực giáp ranh Đà Nẵng – Quảng Nam. Theo đoạn clip, người phụ nữ đi từ hướng Đà Nẵng vào Quảng Nam, gặp chốt kiểm soát dịch không được cho phép di chuyển tiếp, người này đã lớn tiếng quát mắng. 

Đáng nói, không chỉ chửi lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát, người phụ nữ này còn có thái độ thách thức, dùng từ ngữ thô tục. Trong khi đó, lực lượng chức năng yêu cầu người phụ nữ quay xe để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Khi không được cho qua chốt, người phụ nữ này dọa nạt: 'Tụi bây đụng tới tao là hết giờ!'. 'Đừng giỡn, gặp được tao là hết giờ, tui bây là cái chi...' Người này sau đó la lớn: 'Tụi bây ăn hiếp đàn bà' trong khi trên thực tế clip cho thấy, chỉ có người phụ nữ la hét, nằng nặc đòi vượt chốt kiểm soát dịch.

Người phụ nữ náo loạn, đòi thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, giở giọng 'mẹ thiên hạ': 'Đụng tới tao là hết giờ' - Ảnh 1
Người phụ nữ náo loạn, đòi thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, giở giọng 'mẹ thiên hạ': 'Đụng tới tao là hết giờ' - Ảnh 2
Người phụ nữ lớn tiếng dọa nạt, quát tháo lực lượng chức năng - Ảnh: Internet

 Thông tin trên Doanh nghiệp và Tiếp thị ngày 29/7, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đang phối hợp với công an xã Hoà Châu (huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) để xử lý vi phạm hành chính đối với người phụ nữ này vì có hành vi gây rối, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19. Hiện đoạn clip vẫn được lan truyền trên mạng với hàng loạt ý kiến chỉ trích người phụ nữ.

Thời gian qua, không ít trường hợp chửi bới, chống đối chốt kiểm dịch Covid-19 được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Điển hình là sự việc người mẹ chở theo con nhỏ quát tháo ầm ĩ, đòi qua chốt kiểm soát dịch dù không có giấy tờ. Theo đó, khi di chuyển qua chốt kiểm soát, người phụ nữ được lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại xuất trình giấy tờ mới được đi qua. Tuy nhiên, người phụ nữ này không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi, có nhiều lời lẽ xúc phạm công an. 

Người phụ nữ náo loạn, đòi thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, giở giọng 'mẹ thiên hạ': 'Đụng tới tao là hết giờ' - Ảnh 3
Người phụ nữ chở theo con nhỏ không có giấy tờ đòi qua chốt kiểm soát, bị ngăn lại thì lớn tiếng quát tháo ầm ĩ - Ảnh: Internet

Hay trước đó là trường hợp nam thanh niên chửi bới, đạp cảnh sát ở chốt kiểm soát dịch tại Đồng Nai cũng gây bức xúc. Theo báo Người lao động, sáng 22/7, khi Công an xã Bình Lộc, TP.Long Khánh đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở khu phố Suối Chồn thuộc địa bàn thì Vũ Nhật Tân (38 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, TP.Long Khánh) đi xe máy chở Nguyễn Tiến Duy (22 tuổi) đến và muốn qua chốt. Quá trình kiểm tra phòng, chống dịch Tân và Duy đã không trình bày được lý do vào địa bàn xã Bình Lộc, chưa thực hiện khai báo y tế, nhưng vẫn cố đi thẳng qua chốt. Tổ công tác yêu cầu thanh niên này quay lại nhưng người này gỡ bỏ khẩu trang, chửi bới, đạp vào người một cảnh sát. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục điều khiển xe chạy thẳng vào địa bàn xã Bình Lộc buộc lực lượng chức năng phải đuổi theo, bắt giữ. 

Người phụ nữ náo loạn, đòi thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, giở giọng 'mẹ thiên hạ': 'Đụng tới tao là hết giờ' - Ảnh 4
Nam thanh niên thách thức tổ kiểm soát - Ảnh: Người lao động
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