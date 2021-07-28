Nhớ cha, bé trai 8 tuổi dắt em đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm: Hình ảnh sau đó khiến CĐM cay xè mắt

Xã hội 28/07/2021 21:06

2 đứa trẻ đi lạc lúc nửa đêm được Công an TP.Cần Thơ phát hiện. Nghe lý do khiến ai nấy không khỏi nghẹn ngào.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, khoảng 2h sáng 28/7, tổ tuần tra Công an TP.Cần Thơ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua phường Tân Phú, quận Cái Răng, thì phát hiện 2 đứa trẻ đi lạc. Thời điểm trên, hai cháu bé mang theo cặp học sinh, trên người chỉ mặc bộ đồ thun và tinh thần khá hoảng loạn. Cảnh sát nhanh chóng đưa hai cháu bé về chăm sóc tạm thời tại chốt kiểm dịch ở phường Tân Phú.

Nhớ cha, bé trai 8 tuổi dắt em đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm: Hình ảnh sau đó khiến CĐM cay xè mắt - Ảnh 1
Công an TP.Cần Thơ phát hiện 2 anh em đi lạc, nhanh chóng đưa vào chốt kiểm dịch chăm sóc - Ảnh: Báo Công luận

 Được biết, cả hai cùng là anh em ruột, bé lớn 8 tuổi (sinh năm 2013) và em trai 6 tuổi (sinh năm 2015), có cha là anh Võ Luật Định. Anh Định là công nhân tại Công ty cổ phần đô thị Cần Thơ. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh Định phải gửi 2 bé cho người thân ở Hậu Giang chăm sóc và ở lại công ty làm việc. Vì nhớ cha, 2 bé đã lén người thân đi từ Hậu Giang lên Cần Thơ tìm anh Định. Hai cháu nhỏ cũng không biết mình đi từ địa phương nào của Hậu Giang. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm hiểu, xác minh thông tin và tìm được cha của hai em. Sau đó, liên hệ anh Định đến đón các con về.

Hành động quan tâm, giúp đỡ của tổ công tác trên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, sự hỗ trợ kịp thời từ các chiến sĩ đã giúp 2 em đảm bảo được an toàn.

Nhớ cha, bé trai 8 tuổi dắt em đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm: Hình ảnh sau đó khiến CĐM cay xè mắt - Ảnh 2
Người cha đến nhận lại 2 con, hình ảnh bé trai ôm chặt cổ cha khiến cư dân mạng rưng nước mắt - Ảnh: Lao động

 Năm ngoái, cư dân mạng cũng không khỏi xúc động trước sự việc hy hữu tương tự. Đó là câu chuyện 3 đứa trẻ đi gần 400km từ Cà Mau lên TP.HCM, chỉ với 2 chiếc xe đạp và 55.000 đồng để tìm cha mẹ. Theo Thanh Niên, 3 cậu bé gồm Phan Văn Ngoan (12 tuổi), Đỗ Nhật Huy (11 tuổi) và Phan Văn Hậu (14 tuổi - học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân, Cà Mau). Em Ngoan thì đi tìm ba mẹ vì nỗi nhớ do xa cách, em Huy và Hậu đi theo bạn vì muốn tìm việc làm thêm để có tiền phụ giúp gia đình. Trong quá trình đạp xe lên TP.HCM, cứ mệt các em tấp xe ven đường (chỗ ống cống) ngủ rồi đi tiếp.

Sau 5 ngày 5 đêm các em đạp xe đến TP.HCM, sau đó tìm được nhà trọ cha mẹ Ngoan ở quận Bình Tân, lúc ấy trên người Huy, Ngoan và Hậu chỉ còn 2 ổ bánh mì, 1 trái dưa leo và 1 chai nước. Tuy nhiên, khi các em đến nơi trọ, cha mẹ Ngoan đã về Cà Mau để tìm con vì công an báo mất tích. Công an quận Bình Tân thấy các em còn nhỏ đi tìm cha mẹ ở nhà trọ nhưng không gặp nên giữ lại, báo về gia đình. Sau đó, gia đình tiếp nhận 3 em và đưa về đến quê vào tối 7/12.

Nhớ cha, bé trai 8 tuổi dắt em đi bộ từ Hậu Giang đến Cần Thơ để tìm: Hình ảnh sau đó khiến CĐM cay xè mắt - Ảnh 3
3 em học sinh đạp xe từ Cà Mau lên TP.HCM - Ảnh: Internet
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Thời điểm 2 bé gặp nạn, bố mẹ không có ở nhà. Đến khi người thân tìm ra các con thì đã không kịp cứu.

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