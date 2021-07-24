Thời điểm 2 bé gặp nạn, bố mẹ không có ở nhà. Đến khi người thân tìm ra các con thì đã không kịp cứu.

Nguồn tin từ báo Gia đình và Xã hội cho biết, nạn nhân là bé N.T.A. (SN 2017) và em gái ruột N.T.L (SN 2018), cùng trú tại ở thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương). Trước đó, khoảng 8h40 phút ngày 23/7, khi người nhà không thấy 2 chị em cháu T.A. nên đã đi tìm. Sau đó bàng hoàng phát hiện cả hai bé bị đuối nước tại bể bơi nhà anh V.P.T. (sinh năm 1982), là hàng xóm ở ngay sau nhà 2 cháu bé. Ngay sau đó, các bé đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Sách để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, bể bơi này được anh T. xây dựng với mục đích dạy bơi cho trẻ em từ nhiều năm nay. Thời điểm 2 cháu bị đuối nước, bể bơi không hoạt động do trong thời gian phòng chống dịch Covid 19. Vào buổi sáng 2 chị em gặp nạn, bố mẹ không có ở nhà, 2 bé ở nhà cùng ông bà thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Đến khoảng 15h chiều hôm qua, di quan của 2 chị em ruột xấu số đã được gia đình hoàn tất an táng.

"Đây là sự việc đau lòng khi gia đình mất đi cùng lúc 2 người con nhỏ và từ trước đến nay trên địa bàn xã chúng tôi chưa có vụ việc nào thương tâm như thế này", Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (Hải Dương) thương xót bày tỏ.

Sự việc đau lòng xảy ra một lần nữa là hồi chuông về lời cảnh báo tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đặc biệt trong thời điểm mùa hè, người lớn phải có trách nhiệm chăm coi, để mắt đến con trẻ, phải luôn nhắc nhở con cái không nên chơi tại những khu vực biển, sông, suối, ao, hồ, bể bơi, ... để tránh xảy ra tình huống tương tự.

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