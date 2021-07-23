Thanh Hóa: Đến chơi nhà bạn, người đàn ông chết oan khi bị nhóm đòi nợ của bạn đâm do can ngăn ẩu đả

Xã hội 23/07/2021 20:28

Khi đang ăn cơm ở nhà bạn, người đàn ông bị nhóm người đến đòi nợ chủ nhà đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người lao động, khoảng 20 giờ ngày 22/7/2021, Nguyễn Văn C. (SN 1996; ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng 3 người khác, bao gồm: Đỗ Khắc B. (SN 1996; ngụ xã Quảng Thạch), Cao Văn Đ. (SN 1993; ngụ xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), và Hoàng Văn V. (ngụ xã Quảng Chính) đến nhà ông N.V.L. (SN 1976; ngụ thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch) để đòi nợ.

Lúc này nhà ông L. đang có khách là ông Đ.V.Q. (SN 1978; ngụ thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) đến chơi, ăn cơm. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, chửi bới, đánh nhau nên ông Q. đã vào can ngăn thì bị Nguyễn Văn Cường dùng dao nhọn đâm trọng thương dẫn tới tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm chết người, nhóm trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và mang con dao gây án ném xuống sông Lý.

Thanh Hóa: Đến chơi nhà bạn, người đàn ông chết oan khi bị nhóm đòi nợ của bạn đâm do can ngăn ẩu đả - Ảnh 1
Nghi phạm đâm chết người dẫn công an tới hiện trường ném con dao gây án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

 Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chiều ngày 23/7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 nghi phạm C., B. và Đ. liên quan tới vụ giết người trên. 

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị thiệt mạng sau vụ cháy, gần trăm triệu vay ngân hàng bị đốt thành tro

Cô gái 20 tuổi ở Quảng Trị thiệt mạng sau vụ cháy, gần trăm triệu vay ngân hàng bị đốt thành tro

Vụ hỏa hoạn xảy ra giữa đêm đã cướp đi sinh mạng của cô gái ở tuổi đôi mươi.

Xem thêm
Từ khóa:   giết chủ nợ tự tử vì nợ nần giết chủ nợ phi tang xác

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 44 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 44 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1