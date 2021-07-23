Khi đang ăn cơm ở nhà bạn, người đàn ông bị nhóm người đến đòi nợ chủ nhà đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người lao động, khoảng 20 giờ ngày 22/7/2021, Nguyễn Văn C. (SN 1996; ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng 3 người khác, bao gồm: Đỗ Khắc B. (SN 1996; ngụ xã Quảng Thạch), Cao Văn Đ. (SN 1993; ngụ xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương), và Hoàng Văn V. (ngụ xã Quảng Chính) đến nhà ông N.V.L. (SN 1976; ngụ thôn Thạch Trung, xã Quảng Thạch) để đòi nợ.

Lúc này nhà ông L. đang có khách là ông Đ.V.Q. (SN 1978; ngụ thôn Ngọc Diêm 1, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) đến chơi, ăn cơm. Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát, chửi bới, đánh nhau nên ông Q. đã vào can ngăn thì bị Nguyễn Văn Cường dùng dao nhọn đâm trọng thương dẫn tới tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm chết người, nhóm trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường và mang con dao gây án ném xuống sông Lý.

Nghi phạm đâm chết người dẫn công an tới hiện trường ném con dao gây án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Quảng Xương nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chiều ngày 23/7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 nghi phạm C., B. và Đ. liên quan tới vụ giết người trên.

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