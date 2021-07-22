Hai anh em ruột đoạt mạng nhau ở Đồng Nai: Đau xé lòng cảnh '2 quan tài nằm song song', nguyên nhân khiến nhiều người 'chết lặng'

Xã hội 22/07/2021 14:23

Chỉ vì chút mâu thuẫn trong lúc say sưa chén rượu mà 2 anh em ruột sát hại nhau làm tan nát cõi lòng đấng sinh thành.

Những ngày qua, vụ án 2 anh em ruột sát hại nhau xảy ra ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) khiến người dân sống cạnh nhà không khỏi đau lòng. Theo Tiền Phong, trong thời gian TP.Biên Hòa giãn cách xã hội, anh Nguyễn Văn Bính (SN 1975) và Nguyễn Văn Phước (SN 1978, là hai anh em ruột, cùng ngụ phường Tam Hiệp uống rượu với nhau tại nhà. Quá trình ăn nhậu, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, Phước bực tức lấy 1 con dao đi lại chỗ anh Bính đang nằm dưới nền nhà và đâm liên tục vào người anh Bính. Bị đâm, anh Bính liền chạy ra phía sau bếp lấy 1 con dao đâm lại anh Phước làm anh Phước gục xuống nền nhà bất tỉnh. Sau đó, anh Bính bỏ chạy ra trước cửa nhà khoảng 2m thì gục ngã. Người nhà phát hiện đưa anh Bính và anh Phước đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai nhưng do thương tích nặng nên cả hai anh em đã tử vong tại bệnh viện.

Hai anh em ruột đoạt mạng nhau ở Đồng Nai: Đau xé lòng cảnh '2 quan tài nằm song song', nguyên nhân khiến nhiều người 'chết lặng' - Ảnh 1
Hung khí của vụ án - Ảnh: Người đưa tin

Thông tin mới đây trên Đất Việt/Tri thức cuộc sống, đại diện khu phố 1, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, bố mẹ anh Bính sinh được 9 người con, trong đó có 6 người con trai và 3 người con gái. Anh Bính đã lấy vợ nhưng ở tại nhà vợ và có với nhau một người con. Cách đây khoảng 1 tháng, do giận vợ nên anh Bính đã về nhà bố ruột của mình để ở. Còn anh Phước mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ và ở nhà với bố.

Hôm sự việc xảy ra, 2 anh em anh Bính ngồi ăn nhậu với nhau nhưng người thì bảo mở nhạc, người không cho mở nên mới dẫn đến sự việc đáng tiếc. Đáng nói, theo lời vị đại diện, "bình thường, 2 anh em anh B. cũng hòa thuận, quý nhau, quan tâm nhau lắm chứ trước đó không có bất hòa gì".

Được biết, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên hàng xóm đã phụ giúp gia đình tổ chức đám tang chung cho 2 anh em anh Bính. Chỉ vì chút mâu thuẫn trong lúc say sưa chén rượu mà anh em ruột thịt tự đoạt mạng nhau. Nhìn cảnh tượng "trong nhà, 2 quan tài được đặt song song nhau" mà không ai cầm được nước mắt.

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