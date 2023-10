Người bố bị đánh tử vong trong nhà nhưng con cái lại nghĩ do té ngã, cho đến khi hàng xóm tới thăm viếng thì mới phát hiệu điều bất thường.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người lao động, trưa 19/7, con gái của ông T. (74 tuổi, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đi làm về thấy bố nằm bất tỉnh trong nhà, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Nghĩ bố bị té nên con gái hô hoán người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong. Sau đó, gia đình đưa ông về nhà lo hậu sự và không trình báo công an.

Đến 18 giờ cùng ngày, người dân xung quanh đến thăm viếng, phát hiện có nhiều điểm bất thường nên cùng gia đình báo cho cơ quan Công an. Nhận được thông tin, các đơn vị ngiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm giết hàng xóm là Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, ngụ phường Tự An).

Nguyễn Xuân Thủy là nghi phạm giết hàng xóm - Ảnh: Người lao động

Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận sáng 19/7, do bực tức với người nhà nên đi tìm về để giải quyết chuyện gia đình. Thủy nghĩ người nhà mình đang ở nhà ông T. nên trèo tường vào. Khi Thủy vào trong nhà, Thủy gặp ông T. thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thủy đã lấy một số hung khí trong nhà đánh nhiều phát vào người nạn nhân. Khi thấy ông T. nằm bất động, Thủy trèo tường về tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu đem vứt đi.

Cũng thông tin với nguồn trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Thủy để điều tra về hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dak-lak-hy-huu-cha-bi-sat-hai-tai-nha-ma-con-cai-chang-hay-nho-hang-xom-den-dam-tang-moi-lo-ra-chan-tuong-thu-pham-413577.html