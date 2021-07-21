Đắk Lắk: Hy hữu cha bị sát hại tại nhà mà con cái chẳng hay, nhờ hàng xóm đến đám tang mới lộ ra chân tướng thủ phạm

Xã hội 21/07/2021 14:17

Người bố bị đánh tử vong trong nhà nhưng con cái lại nghĩ do té ngã, cho đến khi hàng xóm tới thăm viếng thì mới phát hiệu điều bất thường.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người lao động, trưa 19/7, con gái của ông T. (74 tuổi, ngụ phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đi làm về thấy bố nằm bất tỉnh trong nhà, trên người có nhiều vết thương chảy máu. Nghĩ bố bị té nên con gái hô hoán người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng ông T. đã tử vong. Sau đó, gia đình đưa ông về nhà lo hậu sự và không trình báo công an.

Đến 18 giờ cùng ngày, người dân xung quanh đến thăm viếng, phát hiện có nhiều điểm bất thường nên cùng gia đình báo cho cơ quan Công an. Nhận được thông tin, các đơn vị ngiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an TP.Buôn Ma Thuột tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ nghi phạm giết hàng xóm là Nguyễn Xuân Thủy (56 tuổi, ngụ phường Tự An). 

Đắk Lắk: Hy hữu cha bị sát hại tại nhà mà con cái chẳng hay, nhờ hàng xóm đến đám tang mới lộ ra chân tướng thủ phạm - Ảnh 1
Nguyễn Xuân Thủy là nghi phạm giết hàng xóm - Ảnh: Người lao động

 Tại cơ quan công an, bước đầu Thủy khai nhận sáng 19/7, do bực tức với người nhà nên đi tìm về để giải quyết chuyện gia đình. Thủy nghĩ người nhà mình đang ở nhà ông T. nên trèo tường vào. Khi Thủy vào trong nhà, Thủy gặp ông T. thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Thủy đã lấy một số hung khí trong nhà đánh nhiều phát vào người nạn nhân. Khi thấy ông T. nằm bất động, Thủy trèo tường về tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu đem vứt đi.

Cũng thông tin với nguồn trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Thủy để điều tra về hành vi giết người.

TP.HCM: Bi kịch người chồng nát rượu 'thụi' vợ như cơm bữa, đuổi đánh con trai tâm thần bị con đoạt dao đâm chết

TP.HCM: Bi kịch người chồng nát rượu 'thụi' vợ như cơm bữa, đuổi đánh con trai tâm thần bị con đoạt dao đâm chết

Trong cơn hoảng loạn bị cha ruột tấn công, người con trai mang căn bệnh tâm thần đã đoạt lấy hung khí giết cha ruột. Vụ án mạng xảy ra khiến làng xóm bàng hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trộm cắp giết người sát hại hàng xóm người đàn ông bị sát hại

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 39 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 39 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 39 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1