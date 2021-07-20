TP.HCM: Bi kịch người chồng nát rượu 'thụi' vợ như cơm bữa, đuổi đánh con trai tâm thần bị con đoạt dao đâm chết

Xã hội 20/07/2021 15:12

Trong cơn hoảng loạn bị cha ruột tấn công, người con trai mang căn bệnh tâm thần đã đoạt lấy hung khí giết cha ruột. Vụ án mạng xảy ra khiến làng xóm bàng hoàng.

Thông tin từ Vietnamnet, ngày 20/7, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Trần Văn Chơi (hay gọi là Bi, SN 1984, ngụ TP.Thủ Đức), là nghi phạm trong vụ án "Con tâm thần giết cha" để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông T.V.G. (SN 1959, cha ruột của Chơi).

Theo nguồn tin trên, ông G. vài năm nay nghỉ làm. Sau đó, ông G. hay nhậu nhẹt nên nghiện rượu nặng. Ông G. có 5 người con và Chơi là người con trai thứ 2. Vài năm trở lại đây, Chơi bị bệnh tâm thần, gia đình có đưa đi chữa trị, có giấy xác nhận tâm thần và hiện tại ở nhà lấy thuốc uống định kỳ. Thường ngày, ông G. hay nhậu nhẹt say xỉn và thường đánh đập vợ con, thậm chí dùng hung khí tấn công Chơi. Những lần đó, gia đình và hàng xóm can ngăn nên Chơi thoát thân được.

TP.HCM: Bi kịch người chồng nát rượu 'thụi' vợ như cơm bữa, đuổi đánh con trai tâm thần bị con đoạt dao đâm chết - Ảnh 1
Căn nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Vietnamnet

 Khoảng 21h30 ngày 19/7, ông G. nhậu xỉn nên đánh đập và dùng hung khí tấn công Chơi ở căn nhà nằm ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Chơi tìm cách tước đoạt con dao rồi quay sang đâm nhiều nhát vào phần cổ, ngực, mặt… ông G. Hậu quả khiến ông G. bị thương nặng. Người thân và hàng xóm lập tức đưa ông G. đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ Chơi. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể ông G. được bàn giao cho gia đình để mai táng.

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