Sáng 19/7, thông tin trên báo Công an TP.HCM, lãnh đạo thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên cho hay, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ chủ shop bị đâm tử vong tại cửa hàng. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18/7, người dân tại thị trấn Văn Giang nghe tiếng nữ chủ cửa hàng thời trang kêu cứu. Trong chốc lát, người đi đường thấy cô gái đổ gục. Lực lượng chức năng đến hiện trường và đưa nạn nhân cấp cứu, nhưng do vết đâm vào ngực chí mạng, nữ chủ shop quần áo đã không qua khỏi. "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã phối hợp các cơ quan chức năng đến hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, cô gái bị đâm vào ngực. Nạn nhân là người từ địa phương khác đến đây kinh doanh", một lãnh đạo thị trấn Văn Giang nói với nguồn trên.

Cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

Theo VTC, thời điểm người đàn ông lao vào cửa hàng quần áo bóp cổ nữ chủ quán, rồi sát hại người phụ nữ này, con trai của cô cũng có mặt. Chứng kiến cảnh mẹ bị sát hại, cậu bé sợ hãi chạy ra ngoài gào khóc kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện vụ việc thì hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.