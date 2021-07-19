Vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại khiến con trai gào khóc ở Hưng Yên: Ra đi ngay ngày sinh nhật, 4 giờ trước vẫn gửi lời cảm ơn mọi người

Xã hội 19/07/2021 15:21

Những người chứng kiến nữ chủ shop bị đâm tử vong không khỏi bàng hoàng, đau xót, bởi hôm đó cũng là ngày sinh nhật của cô.

Sáng 19/7, thông tin trên báo Công an TP.HCM, lãnh đạo thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên cho hay, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ chủ shop bị đâm tử vong tại cửa hàng. Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 18/7, người dân tại thị trấn Văn Giang nghe tiếng nữ chủ cửa hàng thời trang kêu cứu. Trong chốc lát, người đi đường thấy cô gái đổ gục. Lực lượng chức năng đến hiện trường và đưa nạn nhân cấp cứu, nhưng do vết đâm vào ngực chí mạng, nữ chủ shop quần áo đã không qua khỏi. "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã phối hợp các cơ quan chức năng đến hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, cô gái bị đâm vào ngực. Nạn nhân là người từ địa phương khác đến đây kinh doanh", một lãnh đạo thị trấn Văn Giang nói với nguồn trên. 

Vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại khiến con trai gào khóc ở Hưng Yên: Ra đi ngay ngày sinh nhật, 4 giờ trước vẫn gửi lời cảm ơn mọi người - Ảnh 1
Cửa hàng quần áo nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

 Theo VTC, thời điểm người đàn ông lao vào cửa hàng quần áo bóp cổ nữ chủ quán, rồi sát hại người phụ nữ này, con trai của cô cũng có mặt. Chứng kiến cảnh mẹ bị sát hại, cậu bé sợ hãi chạy ra ngoài gào khóc kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân phát hiện vụ việc thì hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin trên Infonet/Vietnamnet, cơ quan chức năng cho biết đã bắt và bước đầu xác định hung thủ là Vũ Xuân Kh. (SN 1985, ở xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Kh. bị bắt ở địa bàn khác, không phải tại thị trấn Văn Giang.

"Đối tượng nghi vấn và nạn nhân cùng thuê mặt bằng, thường xuyên bán hàng tại đây. Sau khi xảy ra án mạng, Công an đã bắt được nghi phạm, còn nguyên nhân cụ thể thế nào cần phải có thời gian làm rõ", vị lãnh đạo nơi xảy ra vụ án nói trên báo Gia đình và Xã hội.

Vụ bà chủ shop quần áo bị sát hại khiến con trai gào khóc ở Hưng Yên: Ra đi ngay ngày sinh nhật, 4 giờ trước vẫn gửi lời cảm ơn mọi người - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

 Điều đau lòng là hôm xảy ra vụ việc cũng chính là ngày sinh nhật của nạn nhân. Theo nguồn tin từ báo Đất Việt, trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng khoảng 4 tiếng, người phụ nữ vẫn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã chúc mừng sinh nhật mình trên trang cá nhân. 

Bà chủ shop quần áo ở Hưng Yên tử vong bất thường trong cửa hàng, nghi bị một gã đàn ông lạ mặt sát hại

Bà chủ shop quần áo ở Hưng Yên tử vong bất thường trong cửa hàng, nghi bị một gã đàn ông lạ mặt sát hại

Chủ shop quần áo ở Hưng Yên được người dân phát hiện nằm bất động dưới sàn nhà. Trên đường đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Giết người do ghen tuông sát hại người yêu giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 34 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1