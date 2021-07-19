Chủ shop quần áo ở Hưng Yên được người dân phát hiện nằm bất động dưới sàn nhà. Trên đường đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, tối 18/7, một lãnh đạo UBND thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường.

Trước đó, khoảng 20h tối cùng ngày, một số người dân ở thị trấn Văn Giang bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động trên nền sàn tại một cửa hàng quần áo ở thị trấn. Do đó, người dân nhanh chóng báo tin đến UBND và Công an thị trấn Văn Giang giải quyết.

Shop quần áo nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

Nhận tin báo, Công an thị trấn Văn Giang lập tức có mặt để phong toả hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi, nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với Dân Việt, Lãnh đạo UBND thị trấn cho biết thêm, qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là chị D. - chủ shop quần áo.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/7, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc một phụ nữ được người dân phát hiện nằm bất động trên sàn nhà của một shop quần áo ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Clip lan truyền trên mạng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trong clip, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người này bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà bóp cổ, dùng dao nhọn đâm vào ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng chỉ có 2 mẹ con, đứa con chứng kiến cảnh tượng sợ hãi đã chạy ra ngoài gào thét.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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