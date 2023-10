Theo thông tin từ báo Giao Thông, Năng khai nhận, sau khi giết ông C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt thuộc khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, hung thủ đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt, rồi phi tang ở nhiều nơi xung quanh.

Sau khi giết nạn nhân D.C.C., Cao Toàn Năng đã đốt xác phi tang một cách man rợ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận và xác định các địa điểm phi tang cụ thể.

Khi cơ quan công an dẫn giải Cao Tài Năng đến hiện trường khu đất này, ông M. sởn da gà khi chứng kiến Năng bình thản đến đáng sợ.

Hiện trường phi tang xác chủ nợ - Ảnh: Báo Giao Thông

Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động đưa tin ngày 16/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương), về tội "Giết người, Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỉ đồng và không có tiền trả nợ cho anh D.C.C. nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.. Hậu quả làm anh C. chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C., đem thi thể anh C. đi chôn, đốt xác, vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.