Những ngày gần đây, người dân vẫn không ngừng bàn tán về vụ việc chủ nợ D.C.C. (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bị sát hại, đốt xác phi tang khi đi đòi nợ. Đáng chú ý khi nhiều tình tiết trong vụ án đã được công bố.

Sau khi giết nạn nhân D.C.C., Cao Toàn Năng đã đốt xác phi tang một cách man rợ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận và xác định các địa điểm phi tang cụ thể. Theo thông tin từ báo Giao Thông, Năng khai nhận, sau khi giết ông C., Năng đưa xác đi chôn tại một khu vườn cạnh sông Sặt thuộc khu đô thị Đỉnh Long (TP.Hải Dương). Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1 tháng sau, hung thủ đào xác ông C. lên, đổ xăng đốt, rồi phi tang ở nhiều nơi xung quanh.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VietNamNet Ông N.V.M. – chủ khu vườn cạnh sông cho biết: "Một buổi sáng đầu tháng 11/2020 tôi ra vườn chăm cây thì thấy một ụ đất nhô lên bất thường, trên đó còn trồng cây. Tôi có thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều vì khu vực ven sông vẫn hay có người đem xác con vật chết ra chôn, vứt đồ thờ cúng". Cao Toàn Năng được áp giải đến hiện trường - Ảnh: VietNamNet Khi cơ quan công an dẫn giải Cao Tài Năng đến hiện trường khu đất này, ông M. sởn da gà khi chứng kiến Năng bình thản đến đáng sợ.

Hiện trường phi tang xác chủ nợ - Ảnh: Báo Giao Thông Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động đưa tin ngày 16/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương), về tội "Giết người, Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 168 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do bức xúc vì bị đòi nợ số tiền 1,6 tỉ đồng và không có tiền trả nợ cho anh D.C.C. nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, Năng bất ngờ từ phía sau dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát trúng đầu anh C.. Hậu quả làm anh C. chết ngay tại chỗ. Sau đó, Năng lấy điện thoại, xe ô tô, đồng hồ và một số tài sản khác của anh C., đem thi thể anh C. đi chôn, đốt xác, vứt ở nhiều nơi nhằm tránh sự phát hiện của người khác.

Bộ Công An nhập cuộc điều tra vụ chủ nợ mất tích bí ẩn ở Hải Dương, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định: 'Vụ việc phức tạp, tội phạm dùng nhiều thủ đoạn che dấu tội ác' Liên quan đến vụ chủ nợ mất tích ở TP. Hải Dương, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận, đã có hai đơn vị của Bộ nhập cuộc cùng Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ vụ việc.

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