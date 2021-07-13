Liên quan đến vụ việc người đàn ông mất tích ở Hải Dương, hàng xóm của nghi phạm đã có những chia sẻ về quá trình đối tượng sống trên địa bàn.
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Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan dến vụ người đàn ông tên D.C.C. ở Hải Dương bị mất tích gần 8 tháng, ngày 10/7 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh này đã quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với một đối tượng về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Danh tính người này được xác định là Cao Tài Năng (40 tuổi), P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Một hàng xóm sống gần đó nhà nghi phạm cho biết:"Trước đấy tôi thấy nó đi mua 2 hộp sơn, hỏi nó thì nó bảo để sơn lại nhà, có chỗ bị thấm nước. Mình cũng có để ý gì đâu, ai ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy. Thời gian vợ chồng nó ở đây rất ít khi qua lại với hàng xóm và hằng ngày xe ra xe vào cửa hàng của nhà đó nhiều, khi thì khách mua hàng, giao hàng, khi thì học sinh của vợ nó nên tôi cũng không để ý xem có chuyện gì xảy ra hay không" - người hàng xóm bán nước gần đó cho biết.
Liên quan đến vụ việc, theo Lao Động, đại diện khu dân cư cho hay Cao Toàn Năng là con trai trong một gia đình sinh sống trên địa bàn đã lâu. Vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ, là những người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Mới đây, khi địa phương bùng phát dịch, vợ chồng đối tượng còn tham gia ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn. Năng còn thuê 1 khu nhà mới ở ngã ba để mở quầy thuốc gia đình mình.
Theo Gia đình và Xã hội, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết, ngày 28/11/2020, khi bị ông C. đến đòi nợ đã bị Năng ra tay sát hại bằng vật cứng giống dạng gậy. Sau khi giết ông C., người đàn ông này đã chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Cũng theo Cơ quan CSĐT, sau 1 tháng, chờ xác nạn nhân phân huỷ, Năng đã ra đào thi thể nạn nhân lên và đốt để phi tang. Năng cũng là người mang ô tô của nạn nhân lên Hà Nội để đánh lạc hướng điều tra. Với sự vào cuộc của các trinh sát điều tra, hành trình gây án của Năng được làm rõ từng phần, bước đầu, trước các bằng chứng, Cao Tài Năng đã nhận tội.