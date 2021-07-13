Theo Pháp luật và Bạn đọc, liên quan dến vụ người đàn ông tên D.C.C. ở Hải Dương bị mất tích gần 8 tháng, ngày 10/7 vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh này đã quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với một đối tượng về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Danh tính người này được xác định là Cao Tài Năng (40 tuổi), P.Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Một hàng xóm sống gần đó nhà nghi phạm cho biết:"Trước đấy tôi thấy nó đi mua 2 hộp sơn, hỏi nó thì nó bảo để sơn lại nhà, có chỗ bị thấm nước. Mình cũng có để ý gì đâu, ai ngờ nó lại làm ra chuyện như vậy. Thời gian vợ chồng nó ở đây rất ít khi qua lại với hàng xóm và hằng ngày xe ra xe vào cửa hàng của nhà đó nhiều, khi thì khách mua hàng, giao hàng, khi thì học sinh của vợ nó nên tôi cũng không để ý xem có chuyện gì xảy ra hay không" - người hàng xóm bán nước gần đó cho biết.