Vụ chủ nợ mất tích bí ẩn suốt 7 tháng, bị đốt xác ở Hải Dương: Nghi phạm có những thủ đoạn bí ẩn khó tin để đánh lạc hướng điều tra

Xã hội 12/07/2021 07:29

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao về vụ việc người đàn ông mất tích khi đi đòi nợ. Sau hơn 7 tháng không thấy tung tích, nhiều tình tiết bí ẩn được cơ quan chức năng tiến hành điều tra khiến dư luận rúng động.

Những ngày vừa qua, CĐM đổ dồn sự quan tâm đến tình tiết của vụ việc một người đàn ông mất tích bí ẩn khi đi đòi nợ. Trong sáng 5/7, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận đang làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Vietnamnet, người mất tích là ông Cường (SN 1974, trú Gia Lộc, Hải Dương) mất tích cùng ô tô 7 tháng nay, sau khi đi đòi nợ. Theo chia sẻ từ phía gia đình ông Cường vào lúc 9h ngày 28/11/2020, ông lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX5, BKS.34A.29870 từ nhà đến TP.Hải Dương để đòi nợ. Đến tối vẫn chưa trở về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không thấy. Lo lắng cho con, gia đình ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp và rúng động khiến dư luận xôn xao. Theo báo Vietnamnet, đầu tháng 6 vừa qua, một người dân đăng thông tin với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu lên diễn đàn otoFun. Qua điều tra, cơ quan công an xác nhận đây là ô tô của ông Cường để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) không có người trông coi, quản lý. Thực hiện khám nghiệm, các trinh sát nhận thấy trên ô tô có sự xô lệch, bị lau chùi, xoá dấu vết. 

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Bài đăng của một tài khoản Facebook - Ảnh: VietNamNet

Ngoài địa điểm tìm thấy chiếc ô tô của ông Cường thì địa điểm thứ 2 được cơ quan điều tra liên tục lui tới là căn nhà tại phố Nguyễn Thượng Mẫn. Căn nhà này cách vị trí tìm thấy chiếc xe ô tô khoảng 60km. Đáng chú ý khi qua quá trình lấy lời khai của người dân xung quanh, hàng xóm cho biết, từng có một người đàn ông đã bị cảnh sát còng tay, buộc dây sau lưng dẫn giải đến căn nhà này. 

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Căn nhà có nhiều điểm nghi vấn - Ảnh: Lao Động

Liên quan đến vụ án, báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam bị can, điều tra hành vi "giết người", "cướp tài sản". Theo đó, đối tượng Cao Tài Năng (40 tuổi, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã bị tạm giam để điều tra vụ việc.

Đáng chú ý, theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện khu dân cư cho hay Cao Toàn Năng là con trai trong một gia đình sinh sống trên địa bàn đã lâu. Vợ chồng Năng sống cùng bố mẹ, là những người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Mới đây, khi địa phương bùng phát dịch, vợ chồng đối tượng còn tham gia ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn.

Báo Gia đình và Xã hội thông tin, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho biết, ngày 28/11/2020, khi bị ông Cường đến đòi nợ đã bị Năng ra tay sát hại bằng vật cứng giống dạng gậy.

Sau khi giết ông Cường, người đàn ông này đã chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Cũng theo Cơ quan CSĐT, sau 1 tháng, chờ xác nạn nhân phân huỷ, Năng đã ra đào thi thể nạn nhân lên và đốt để phi tang. Năng cũng là người mang ô tô của nạn nhân lên Hà Nội để đánh lạc hướng điều tra.

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Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Với sự vào cuộc của các trinh sát điều tra, hành trình gây án của Năng được làm rõ từng phần, bước đầu, trước các bằng chứng, Cao Tài Năng đã nhận tội.

Người đàn ông Hải Dương đi đòi nợ mất tích bí ẩn: Chiếc ô tô được tìm thấy trên đường vắng, có dấu hiệu xóa dấu vết, nhiều tình tiết phức tạp

Người đàn ông Hải Dương đi đòi nợ mất tích bí ẩn: Chiếc ô tô được tìm thấy trên đường vắng, có dấu hiệu xóa dấu vết, nhiều tình tiết phức tạp

Công an Hải Dương cho biết vụ án có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, xe của nạn nhân mất tích được tìm thấy trên đường vắng, trên xe có dấu hiệu bị xóa dấu vết.

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