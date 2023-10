Theo ông Xô cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết:

Theo Vietnamnet, ngày 14/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận đã có hai đơn vị của Bộ nhập cuộc gồm Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự phối hợp với công an tỉnh Hải Dương để điều tra về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại TP. Hải Dương. Bị hại của vụ án là ông D.C.C. (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Cũng theo nguồn trên, Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Cục đang vào cuộc phối hợp điều tra vụ án nêu trên. Đồng thời cho biết, thông tin về vụ án trên sẽ được công an tỉnh Hải Dương cung cấp theo quy định tố tụng.

Theo thông tin báo Tuổi trẻ, người thân của nạn nhân cho biết vào ngày 28/11/2020, ông C. tự lái ôtô đi TP. Hải Dương. Trước khi đi, ông có nói với người thân là đến chỗ quen biết để đòi nợ, nhưng kể từ hôm đó thì ông C. chưa từng liên lạc về nhà lần nào và gia đình thăm hỏi nhiều người cũng không ai biết tung tích của ông C.

Sau hơn 6 tháng "mất tích", xe của ông C. được cơ quan chức năng phát hiện đang đỗ tại Hà Nội nhưng chủ vẫn không thấy đâu. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng Năng cũng từng thuê nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn để kinh doanh bán thuốc và có vay ông C. số tiền lớn.

Ngày 28/11/2020, khi ông C. đến tìm Năng để đòi nợ thì bị Năng ra tay sát hại bằng vật cứng giống dạng gậy. Sau khi giết nạn nhân, Năng chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Khoảng một tháng sau, bị can này tiếp tục đào thi thể nạn nhân lên đốt để phi tang. Cơ quan điều tra cũng xác định được Năng chính là người mang ôtô của nạn nhân lên Hà Nội nhằm đánh lạc hướng điều tra.