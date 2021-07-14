Bộ Công An nhập cuộc điều tra vụ chủ nợ mất tích bí ẩn ở Hải Dương, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định: 'Vụ việc phức tạp, tội phạm dùng nhiều thủ đoạn che dấu tội ác'

Xã hội 14/07/2021 13:42

Liên quan đến vụ chủ nợ mất tích ở TP. Hải Dương, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận, đã có hai đơn vị của Bộ nhập cuộc cùng Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Vietnamnet, ngày 14/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an xác nhận đã có hai đơn vị của Bộ nhập cuộc gồm Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự phối hợp với công an tỉnh Hải Dương để điều tra về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại TP. Hải Dương. Bị hại của vụ án là ông D.C.C. (SN 1974, trú thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). 

chu no 1
Căn nhà ở phố Nguyễn Thượng Mẫn (TP. Hải Dương) nơi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Theo ông Xô cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: 

"Vụ việc có tính chất phức tạp, cần thời gian để điều tra, tội phạm rất tinh vi khi dùng nhiều thủ đoạn để che dấu tội ác". 

Cũng theo nguồn trên, Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của Cục đang vào cuộc phối hợp điều tra vụ án nêu trên. Đồng thời cho biết, thông tin về vụ án trên sẽ được công an tỉnh Hải Dương cung cấp theo quy định tố tụng. 

Theo thông tin báo Tuổi trẻ, người thân của nạn nhân cho biết vào ngày 28/11/2020, ông C. tự lái ôtô đi TP. Hải Dương. Trước khi đi, ông có nói với người thân là đến chỗ quen biết để đòi nợ, nhưng kể từ hôm đó thì ông C. chưa từng liên lạc về nhà lần nào và gia đình thăm hỏi nhiều người cũng không ai biết tung tích của ông C.

Sau hơn 6 tháng "mất tích", xe của ông C. được cơ quan chức năng phát hiện đang đỗ tại Hà Nội nhưng chủ vẫn không thấy đâu. Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng Năng cũng từng thuê nhà ở đường Nguyễn Thượng Mẫn để kinh doanh bán thuốc và có vay ông C. số tiền lớn.

Ngày 28/11/2020, khi ông C. đến tìm Năng để đòi nợ thì bị Năng ra tay sát hại bằng vật cứng giống dạng gậy. Sau khi giết nạn nhân, Năng chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Khoảng một tháng sau, bị can này tiếp tục đào thi thể nạn nhân lên đốt để phi tang. Cơ quan điều tra cũng xác định được Năng chính là người mang ôtô của nạn nhân lên Hà Nội nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Vụ chủ nợ mất tích bí ẩn 7 tháng, bị đốt xác phi tang: Hàng xóm thấy nghi phạm từng mua 2 hộp sơn, gia đình ít qua lại với xóm giềng

Vụ chủ nợ mất tích bí ẩn 7 tháng, bị đốt xác phi tang: Hàng xóm thấy nghi phạm từng mua 2 hộp sơn, gia đình ít qua lại với xóm giềng

Liên quan đến vụ việc người đàn ông mất tích ở Hải Dương, hàng xóm của nghi phạm đã có những chia sẻ về quá trình đối tượng sống trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   chủ nợ mất tích Bộ công an nhập cuộc điều tra vụ chủ nợ mất tích Điều tra vụ chủ nợ mất tích

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1