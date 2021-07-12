'Lật hồ sơ' những vụ chủ nợ bị 'chết oan ức' dưới tay con nợ: Người bị sát hại đào xác phi tang, người bị đâm gục chỉ vì đòi 6 triệu đồng

Xã hội 12/07/2021 09:24

Ngoài vụ người đàn ông ở Hải Dương bị giết người đốt xác trong lúc đi đòi nợ thì những vụ trước đó, con nợ cũng manh động không kém.

Trong cuộc sống chuyện xảy ra mâu thuẫn trong lúc đi đòi nợ là điều không tránh khỏi nhưng nếu không may, chủ nợ dễ bị con nợ xuống tay vì rơi vào đường cùng.

Mới đây vào ngày 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Cao Tài Năng (40 tuổi, trú phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) về các tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là ông D.C.C., sinh năm 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương. Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của người có liên quan khác, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

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Công an tỉnh Hải Dương xác định nạn nhân C. (người mất tích hơn 7 tháng nay) đã bị giết khi đi đòi nợ - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, sau khi giết ông C., Năng chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Khoảng một tháng sau, bị can này tiếp tục đào thi thể nạn nhân lên đốt để phi tang. Theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, đối tượng Cao Tài Năng đã có vợ và hai con, vợ anh ta đang mang thai đứa con thứ ba. Ngoài ra, đại diện khu dân cư 17, phường Bình Hàn cho hay, Cao Tài Năng là con ông C.T.P. và bà N.T.H., sinh sống tại khu dân cư đã lâu. Năng và vợ là người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự. Họ sống cùng bố mẹ tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, sáng đi làm, tối về.

Ngoài vụ việc trên, đã có những vụ chủ nợ bị "xuống tay" khiến dư luận hãi hùng.

Theo Báo Công An, khuya ngày 31/3/2021, người dân nghe thấy tiếng la hét trên đường Huỳnh Khương An, phường 5, quận Gò Vấp nên chạy ra xem. Lúc này họ thấy một người đàn ông gục trên đường với vết thương trên người, và một thanh niên vừa đi khỏi hiện trường trong trạng thái hốt hoảng. Người đàn ông nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Diệp Bảo T. (51 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp).

Khi công an đang tiến hành điều tra vụ việc thì một nam thanh niên đến cơ quan công an đầu thú, nhận mình là người đâm anh T.. Thanh niên này tên Trần Thiện (31 tuổi, ngụ gần hiền trường). Thiện khai nhận mình và nạn nhân T. sống gần nhà nhau trên đường Nguyễn Thái Sơn, anh T. có cho Thiện vay 100 triệu đồng. Thời gian gần đây, anh T. liên tục đòi nợ nhưng Thiện không có tiền trả. Tối 31/3, hai người gặp nhau ngoài đường, anh T. theo Thiện về nhà trên đường Nguyễn Thái Sơn, tại đây cả 2 xảy ra mâu thuẫn, Thiện dùng dao đâm anh T. bị thương, nạn nhân chạy được một đoạn thì gục xuống đất.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người phụ nữ đi đòi nợ bị đâm chết ở Mỹ Tho năm 2016 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, vào năm 2016, một người phụ nữ đi đòi nợ cũng bị đâm chết là bà L.A. (30 tuổi, ngụ P.5, TP Mỹ Tho). Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Võ Văn Hùng đang nằm nghỉ ở phía sau của cửa hàng điện thoại di động thuộc P.2, TP. Mỹ Tho thì bà L.A. cùng với một người đàn ông đi đến đòi 6 triệu đồng mà gia đình Võ Văn Hùng nợ. Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả và Võ Văn Hùng dùng dao đâm bà L.A.. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo công an, trước đó Võ Văn Hùng có nhậu cùng mấy người bạn.

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