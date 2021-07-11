YouTuber không phát cơm cho người 'bụi đời' bị phanh phui quay lén nhiều clip có tiêu đề khiếm nhã về phụ nữ trong đêm

Không chỉ làm náo loạn cư dân mạng bởi những phát ngôn không giống ai lúc hành thiện, mới đây YouTuber này còn bị ‘đào’ lại nhiều clip ăn nói vô duyên, kém văn hóa khi quay lén phụ nữ vào ban đêm.

Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau những clip của một nhân vật đi phát cơm từ thiện tuy nhiên lại gây tranh cãi khi hô hào rằng không muốn phát cho phụ nữ sơn móng tay hoặc trông giống bụi đời. Mới đây nhất dù nam YouTuber này đã lên tiếng giải thích rằng chỉ là hiểu lầm nhưng có vẻ vẫn chưa thuyết phục được cư dân mạng. Đáng nói hơn, YouTuber này còn bị dân mạng phanh phui nhiều clip quay lén phụ nữ trong đêm tối một cách dung tục và kém văn hóa. Cụ thể trong một clip đạt rất nhiều lượt xem, thanh niên này đã quay chằm chằm vào bờ lưng của cô gái và khiếm nhã: "Tiện có cô này, đi theo cô ấy luôn. Cô ấy đi rất là lẹ, mặt cô ấy rất là đẹp".

Các clip câu view với các tiêu đề khiếm nhã - Ảnh chụp màn hình Hình ảnh phụ nữ bị YouTuber này mang ra quay clip giật tít câu view châm biến khiến dân mạng 'nóng mặt' - Chụp từ clip Không dừng lại ở đó, một clip khác có tên "Những bóng hồng làm việc Đêm ở Phố Tây" vào giữa năm 2018 cũng có nội dung quay lén với lời bình phẩm kém duyên về nghề nghiệp của phụ nữ: "Toàn những cô đẹp và chân dài, thấy cô nào đẹp là mình quay liền", "Chân dài mà đi làm như này thì hơi phí, về với mình không phải làm gì hết, chỉ ăn chơi và vui vẻ thôi". Điều đáng nói là hành vi quay lén của nhân vật này đều không có sự đồng tình của các cô gái và họ đều tỏ ra khó chịu sau đó nhanh chóng bỏ đi nơi khác. Các khổ chủ sau khi phát hiện bị quay lén đều khó chịu bỏ đi nơi khác - Ảnh: Chụp từ clip Ngoài ra trong một đoạn video quay lén một cô gái đi trong đêm YouTuber này đã bình phẩm: "Có cô này cô mua kem mặc áo dài quá nên giờ mọi người sẽ tưởng cô ấy không mặc quần. Nhưng cô ấy vẫn mặc quần rất ngắn".

Một cô gái khác cũng là nạn nhân của nam YouTuber này khi bị quay lén - Ảnh: Chụp từ clip Người xem bức xúc cho rằng các tiêu đề và nội dung đã bị nói cho quá lên để câu view và nội dung 'xàm' không tôn trọng phụ nữ - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại những clip này vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng và được đánh giá là ‘xàm’, thiếu tôn trọng phụ nữ, câu view bất chấp mọi hình thức.

'Cụ ông gãi ngứa, người bụi đời và sơn móng chân' bị chì chiết khi nhận cơm từ thiện giữa mùa dịch, dân mạng phẫn nộ tột cùng Phát cơm từ thiện là một hành động đáng trân trọng thế nhưng nhiều người lại đang khiến nó trở thành những chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khiến mọi việc giảm đi ý nghĩa của nó rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/youtuber-khong-phat-com-cho-nguoi-bui-doi-bi-phanh-phui-quay-len-nhieu-clip-co-tieu-de-khiem-nha-ve-phu-nu-trong-dem-412079.html