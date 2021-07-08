Vụ người phụ nữ chết bất thường sau vườn ở Quảng Bình: Nghi phạm là con rể đang lẩn trốn vào rừng, công an phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt quanh hiện trường

Xã hội 08/07/2021 16:55

Bà T. bị sát hại ngay trong vườn nhà với nhiều vết thương bất thường. Cơ quan công an sau khi điều tra đã xác định nghi phạm gây án chính là người con rể của bà.

Theo báo Người Lao Động, ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này đã đề nghị Cục C02 - Bộ Công an, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự các tỉnh, thành phố; các đơn vị liên quan và công an các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Bình thông báo, phối hợp truy tìm đối tượng Lê Văn T. (SN 1988, ngụ thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh). Đổi tượng Lê Văn T. chính là nghi phạm giết hại mẹ vợ là bà Hà Thị Th. (SN 1967, ngụ thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh). T. từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghi vấn có liên quan đến ma túy. Trong đêm 7 và sáng 8/7, nắm được thông tin Lê Văn T. đang lẩn trốn tại khu vực rừng hồ thủy lợi của huyện Quảng Ninh, lực lượng công an tại Quảng Bình đã huy động lực lượng truy tìm. Hiện công tác truy tìm nghi phạm này vẫn đang được triển khai

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Lực lượng công an truy tìm đối tượng Lê Văn T. - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin Doanh nghiệp và Tiếp Thị, sáng ngày 6/7, người cháu họ của bà Hà Thị T. và một số hàng xóm xung quanh đã tá hỏa khi phát hiện người phụ nữ này đã tử vong bất thường ở sau vườn nhà tại thôn Lệ Kỳ 1. Trên cơ thể bà T. xuất hiện nhiều vết thương nên nghi bị ai đó sát hại. Vì vậy, những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà T.

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Ngôi nhà của bà T. tại thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, Quảng Bình - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp Thị

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an đã phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km. Nhận định trong quá trình sát hại và T., đối tượng đã bị thương, chảy nhiều máu trước khi bỏ trốn. 

Quảng Bình: Người phụ nữ chết sau vườn nhà với nhiều vết thương bất thường, nghi bị sát hại

Quảng Bình: Người phụ nữ chết sau vườn nhà với nhiều vết thương bất thường, nghi bị sát hại

Thi thể một người phụ nữ ở Quảng Bình vừa được phát hiện trong vườn nhà với nhiều dấu vết bất thường, nghi bị sát hại.

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