Thi thể một người phụ nữ ở Quảng Bình vừa được phát hiện trong vườn nhà với nhiều dấu vết bất thường, nghi bị sát hại.

Theo báo Người Lao Động, ông Đỗ Mười - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xác nhận tại địa phương vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ ở sau vườn nhà vào chiều 6/7. Được biết, nạn nhân chết bất thường này là bà T., SN 1967, trú xã Vĩnh Ninh.

Người thân và chính quyền địa phương tổ chức lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, người cháu họ của bà T. kể lại, sáng ngày 6/7, có người hàng xóm đến nhà anh báo rằng nhà bà T. mở đèn suốt đêm nhưng không thấy người vì vậy anh vội chạy đến xem sự thể. Khi đến nơi, gọi không ai trả lời, người cháu vòng ra sau vườn nhà tìm thì phát hiện bà T. đã nằm gục tại đây.

Khi hay tin, một số người hàng xóm xung quanh cũng tới kiểm tra và xác nhận nạn nhân đã tử vong. Trên cơ thể bà Th. có nhiều vết thương nên người dân nghi bà bị sát hại. Vì vậy, những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Hiện, công an xã Vĩnh Ninh phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh đã đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

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