Tạm giữ nam thanh niên cố ý gây thương tích, tăng ga hất văng người phụ nữ lớn tuổi xuống đường

Xã hội 28/06/2021 10:45

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh xảy ra cãi vã với bà N (58 tuổi) nên định lái xe bỏ đi. Bất ngờ bà N nhảy lên nắp capo ngồi chặn lại, Thanh vẫn rồ ga xe ô tô làm hất văng bà N. xuống đường.

Theo thông tin của Vov.vn,ngày 27/6, Công an quận Đống Đa (TPHà Nội) tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thanh (sinh năm 1996 ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, trước đó, khoảng 17h ngày 20/6, Thanh có đỗ chiếc xe ô tô của mình trước cửa nhà số 50 Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa rồi đi công việc đến 21h30 quay lại. Lúc này, nam thanh niên gặp bà N (sinh năm 1963, ở phường Văn Miếu) là chủ ngôi nhà mà Thanh đỗ xe trước cửa, bà đã ra to tiếng với Thanh. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã.

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Đối tượng Nguyễn Ngọc Thanh bị tạm giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Vov.vn

Lúc này, Thanh định lên xe ô tô nổ máy bỏ đi thì bất ngờ bà N nhảy lên nắp capo ngồi để chặn lại. Thế nhưng, Thanh vẫn tiếp tục lái ô tô chạy khoảng 20 mét rồi mới dừng lại và yêu cầu bà N xuống xe nhưng bà không đồng ý. 

Cùng lúc này, người nhà bà N đã chứng kiến và nhanh chóng đuổi theo. Thấy vậy, Thanh lại càng rồ ga nhanh hơn khiến bà N văng xuống đường. Sau đó, người nhà lập tức đưa bà N đi bệnh viện cấp cứu. Qua điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định và triệu tập được đối tượng chạy ô tô liên quan đến vụ việc trên là Nguyễn Ngọc Thanh. Tại buổi làm việc, Thanh đã khai nhận toàn bộ sự việc. Về phía bà N, hiện tại bà bị chấn thương nặng và đã được mổ sọ não. Đồng thời, kết quả giám định sơ bộ cho thấy bà N bị tổn hại sức khỏe tỷ lệ lên đến 63%./. 

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