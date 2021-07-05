Công an xã Gia Tân 1 (Đồng Nai) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 người phụ nữ có hành vi hành động đe dọa, lăng mạ người thi hành công vụ tại chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi người dân luôn ý thức bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng theo quy định phòng dịch của chính phủ. Thế nhưng, bên cạnh đó, cũng có không ít trường hợp người cố ý chống đối bằng nhiều hành động như không chịu khai báo y tế, chửi bới, cố tình vượt chốt kiểm soát,...

Mới đây, theo báo Dân Việt, chiều 4/7, Công an xã Gia Tân 1 (Đồng Nai) đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 2 người phụ nữ, mỗi người 2,5 triệu đồng vì có hành vi hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ tại chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hai người phụ nữ làm việc tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an nhân dân

Theo báo Công An nhân dân, trước đó, ngày 3/7, hai người phụ nữ này đã tới 2 chốt phong tỏa đầu đường Đức Huy-Thanh Bình và đường Mùng 4 tết ở xã Gia Tân 1 thì được lực lượng trực chốt ngăn lại vì 2 bà không đủ điều kiện đi qua chốt. Sau nhiều lần "đòi qua" bất thành, 2 bà đã lớn tiếng chửi bới, lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng đang trực chốt.

2 người phụ nữ chửi bới, lăng mạ và thách thức lực lượng chức năng đang trực chốt - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Gia Tân 1 đã triệu tập 2 người phụ nữ này lên làm việc. Tại đây, cả 2 đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và cam kết không tái phạm.

An Giang: Bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên vác dao chém cán bộ phòng dịch...cho bỏ ghét 2 đối tượng chở nhau đi nhậu về, qua chốt kiểm soát bị yêu cầu dừng lại đo thân nhiệt. Sẵn có hơi men trong người, 2 đối tượng về nhà vác dao quay trở lại chốt chém cán bộ phòng dịch.

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