2 đối tượng chở nhau đi nhậu về, qua chốt kiểm soát bị yêu cầu dừng lại đo thân nhiệt. Sẵn có hơi men trong người, 2 đối tượng về nhà vác dao quay trở lại chốt chém cán bộ phòng dịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều nay ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

2 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, khoảng 23h25 ngày 3/6, khi trong người đã có rượu, Đạt điều khiển xe mô tô chở Điền đi từ xã Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) qua địa bàn thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh (thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập) thì bị lực lượng đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống dịch.

Lúc này, anh Trần Văn Đạo (là thành viên của chốt) trực tiếp đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Đến khoảng 0h10 ngày 4/6, 2 đối tượng chở nhau quay lại chốt kiểm dịch. Sau đó, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay, rồi ném bỏ hung khí xuống sông, lên xe cùng Đạt tẩu thoát về hướng xã Thạnh An.

Lực lượng Công an cùng lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố tiến hành truy đuổi, chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn, Đạt thì bị bắt giữ. Anh Đạo được đưa đến bệnh viện điều trị với tỉ lệ thương tích 2%.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận do bực tức khi bị chặn lại và bị bắt đo thân nhiệt, sẵn đang có rượu trong người nên hai đối tượng chạy về nhà xách dao ra chém cán bộ phòng dịch cho bỏ ghét.

Hiện, Công an huyện Thoại Sơn đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Điền để xử lí nghiêm trước pháp luật, nhằm răn đe chung trong xã hội.

Bắc Giang: Con trai thả diều giữa tâm dịch bị xử lý, bố và chú vung dao đuổi chém công an Bắc Giang hiện đang là tâm dịch lớn của cả nước, mọi hoạt động tập trung nơi công cộng đều phải tạm ngưng để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên mới đây, 1 bé trai vẫn hồn nhiên thả diều, điều đáng nói là khi bị xử lý, bố và chú ruột liền cầm dao, gậy tre để rượt, chém công an.

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