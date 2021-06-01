Bắc Giang: Con trai thả diều giữa tâm dịch bị xử lý, bố và chú vung dao đuổi chém công an

Xã hội 01/06/2021 20:26

Bắc Giang hiện đang là tâm dịch lớn của cả nước, mọi hoạt động tập trung nơi công cộng đều phải tạm ngưng để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên mới đây, 1 bé trai vẫn hồn nhiên thả diều, điều đáng nói là khi bị xử lý, bố và chú ruột liền cầm dao, gậy tre để rượt, chém công an.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự N.V.H. (41 tuổi) và em trai N.V.H.(cùng tên viết tắt) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

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2 anh em tại trụ sở công an - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, chiều 29/5, thời điểm toàn bộ địa bàn huyện Hiệp Hòa đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 để phòng chống dịch COVID-19, tổ tuần tra Công an xã Hoàng An phát hiện con ông H. (17 tuổi) đang thả diều ở giữa cánh đồng thôn Bảo An và không đeo khẩu trang y tế.

Ngay lập tức, tổ công tác yêu cầu cháu kéo diều xuống để về trụ sở Công an xã giải quyết.

Trên đường đi qua xóm, ông H. cầm một đoạn tre đi từ dưới cánh đồng lên, đuổi đánh cán bộ công an. Thấy vậy, vị công an lùi lại để tránh bị tấn công. H. tiếp tục cầm gậy tre đe dọa, dùng lời lẽ lăng mạ chửi bới.

Chưa dừng lại, em trai ông H. cầm một dao phay từ trong nhà đi ra, vung dao đuổi chém và dùng lời lẽ đe dọa với mục đích lấy lại chiếc diều bị tổ công tác thu giữ.

Trước sự manh động trên, lực lượng công an khống chế 2 anh em và đưa về trụ sở giải quyết.

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