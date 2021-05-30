Chồng bệnh nhân 22 tuổi qua đời vì Covid-19 kể về việc chạy chữa cho vợ: 'Tôi phải bán nốt đàn lợn nái và con trâu sắp đẻ'

Xã hội 30/05/2021 11:22

Chồng của nữ bệnh nhân 22 tuổi tử vong vì Covid-19 không kìm nổi xúc động khi kể về hành trình chiến đấu với bệnh tật của người vợ xấu số, khi vừa có dấu hiệu thoát khỏi bệnh suy tủy xương thì lại bị "tử thần" Covid-19 "vồ lấy".

Thông tin từ Thanh Niên, trưa ngày 28/5, Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) đã thông báo ca mắc Covid-19 tử vong thứ 47 tại Việt Nam, là nữ bệnh nhân 22 tuổi, quê Phú Thọ.

Trước khi dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân 3026 được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3/2021, được điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư (Hà Nội). Theo cơ quan y tế, bệnh nhân sốc nhiễm trùng và tử vong lúc 21 giờ 48 ngày 27/5, chẩn đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm huyết trên bệnh nhân suy tủy xương, nhiễm virus SARS-CoV-2.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, gia cảnh nhà nữ bệnh nhân rất khó khăn. Mặc dù đã lấy nhau 3 năm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép để vợ chồng, con cái có 1 ngôi nhà riêng. Cả gia đình gần chục người sống trong 1 căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp. Chị làm công nhân vừa đủ ăn và nuôi con. Anh chồng bị đau lưng nhiều năm, làm Bí thư chi Đoàn thôn, ngoài ra không có việc gì để có thêm thu nhập. Thời điểm chị nhập viện vì suy tủy, chồng chị đã phải xin bố mẹ vợ cắm sổ đỏ ở ngân hàng để vay hơn 200 triệu đồng với hy vọng chạy chữa khỏi bệnh cho vợ. 

Trong quá trình điều trị, đã có lúc sức khỏe của nữ bệnh nhân khá lên, có chuyển biến tích cực khiến cả gia đình mong ngóng ngày chị xuất viện. Nhưng số phận trớ trêu, ngay sau đó 1 ngày, nữ bệnh nhân lên cơn sốt cao. Đến 29/4 thì không thể nào cắt sốt được nữa. Việt Huyết học chuyển chị lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, người chồng đành phải ngậm ngùi bán nốt đàn lợn nái và con trâu sắp đẻ để lấy tiền nhờ chị vợ lên Hà Nội trông nom vợ mình. 

Nhìn thấy trâu bị người ta dắt đi, anh kể trong nước mắt: "Con trâu còn vài ngày nữa là đẻ rồi. Bị bán đi hình như nó cũng buồn. Thấy hai mắt nó có hai vệt nước chảy dài, tôi thấy thương sao mà thương cái phận đời mình và đời vợ".

Ngày 13/5, anh chồng bất ngờ được gọi xuống chăm vợ. Bác sĩ nói riêng với anh một câu khiến anh nghẹn ngào: "Không còn nhiều thời gian. Em ấy còn quá trẻ nên chúng tôi muốn tạo điều kiện cho anh được gần vợ đến những phút cuối cùng…".

Mặc dù các y bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng tình hình bệnh chuyển xấu trong gang tấc đã cướp đi sinh mệnh của cô gái trẻ 22 tuổi, bỏ lại bố mẹ già, chồng và đứa con gái còn thơ dại.

Cô Tâm (Bí thư Đảng ủy xã Kim Đức, Viên Trì, Phú Thọ) cũng cho biết, gia đình bệnh nhân ở Kim Đức rất khó khăn. Cả nhà có 4 người mắc Covid-19, bố ruột cũng đang trong thời gian cách ly vì là F1. 

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