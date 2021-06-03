CĐM chỉ trích hành động phản cảm 'ném thẳng' cơm từ thiện 0 đồng qua cửa rào để phòng dịch

Việc làm thiện nguyện xuất phát từ tấm lòng muốn giúp đỡ những người khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, một nhóm từ thiện lại gây tranh cãi khi có hành động "ném thẳng" cơm từ thiện 0 đồng qua hàng rào bệnh viện.
- Sự nghiệp từ thiện 'đồ sộ' của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' chỉ... toàn tiền tỷ
- Ông Huỳnh Uy Dũng giải thích cặn kẽ về 1.000 tỷ đồng từ thiện: 'Nhiều lúc làm người tốt khó thật!'
Mới đây, trên mạng xã hội, lan truyền đoạn clip được cho là cảnh một nhóm từ thiện phát cơm 0 đồng tại một bệnh viện. Đoạn clip nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt trong cộng đồng mạng thay vì cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân tương ái khi làm từ thiện.
Với lý do phòng trách dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhóm từ thiện này đã phát cơm bằng cách ném thẳng qua cổng rào bệnh viện cho người bệnh. Thế nhưng, vì hành động không trao tận tay mà ném thẳng thế này khiến cho người bên trong khó lòng lấy được phần cơm, thậm chí còn suýt té ngã khi với tay chụp phần cơm.
Trước cách làm từ thiện này, nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là hành động thiếu tôn trọng người nhận. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đưa ra nhiều cách giúp đoàn từ thiện trao tận tay những suất cơm 0 đồng đến người bệnh để vừa phòng được dịch bệnh Covid-19 vừa cảm thấy ấm lòng có ý nghĩa hơn.
Trước đây, trong đợt lũ miền Trung hồi tháng 10/2020, một nhóm từ thiện khác cũng gây tranh cãi khi phát quà cho người dân theo cách tương tự. Thay vì lội nước hoặc chèo thuyền vào sát nhà để trao đồ cứu trợ tận tay, họ lại ném đồ vào chỗ người dân. Có nhiều phần quà do không tới nơi bị rơi xuống nước, người dân phải bơi ra để lấy.
Ông bà ta có câu: Của cho không bằng cách cho nên mong rằng qua vụ việc này các hội nhóm làm từ thiện sẽ rút được kinh nghiệm cho bản thân để việc trao quà từ thiện được đẹp hơn trong mắt người dân, giúp họ cảm thấy ấm lòng lúc khó khăn.