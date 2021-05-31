Ông Huỳnh Uy Dũng giải thích cặn kẽ về 1.000 tỷ đồng từ thiện: 'Nhiều lúc làm người tốt khó thật!'

Bên cạnh những lời ủng hộ, ca ngợi nghĩa cử cao đẹp của vị đại gia, nhiều ý kến cũng thắc mắc rằng tại sao ông lại ủng hộ đất nền mà không ủng hộ nóng bằng tiền mặt "cho nhanh".

Vào tầm giữa tháng 5/2021, ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi là Dũng "lò vôi" , Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) đã hiến tặng 4ha đất, khoảng 250 nền (mỗi nền có diện tích 150m2), với tổng giá trị ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng để ủng hộ đất nước chống Covid-19 . Hành động của ông đã nhận được phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng.

Cụ thể, ông Dũng cho biết không có đủ 1000 tỷ tiền mặt để dóng góp nhưng ông có tài sản, miễn sao tài sản đó sinh ra tiền.

Trong buổi livestream ngày 30/5/2021 vừa qua, ông Dũng "lò vôi" đã lên tiếng trả lời về vụ việc.

"Làm sao có thể có được 1000 tỷ tiền mặt để ủng hộ cho đất nước được? Chẳng lẽ tôi đi vay ngân hàng với nội dung "vay để đóng góp vô cho COVID". Ngân hàng nào cho chúng tôi vay cái đó? Nhưng chúng tôi có tài sản, đóng góp được - miễn sao tài sản đó có thể sản sinh ra tiền. Như vậy thôi cũng bị nói là "tại sao không góp tiền" - ông Dũng "lò vôi" nói trong livestream.

Phần đất nền đại gia hiến để ủng hộ đất nước chống Covid-19 - Ảnh: Internet

Nhân dịp nói về chuyện làm từ thiện, ông cũng đề cập đến vấn đề trước kia mình tổ chức quỹ mổ tim cho trẻ em và lên án những người chỉ trích mình.

"Trước đây khi chúng tôi đi làm mổ tim, người ta phải công bố nơi mổ tim. Cũng có lời ra tiếng vào nói sao mà làm mà "la lên". Không nói thì ai biết chỗ đó có mổ tim, như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược có mổ tim? Tôi nói thật với các bạn, nhiều lúc làm người tốt khó thật!

Cái gì người ta cũng nói được, tai sao chúng ta không chung tay để đất nước Việt Nam này tốt hơn. Mình đã không làm mà thấy người ta làm thì xâm xỉa vô" - ông Dũng bức xúc.

Bình luận trong buổi livestream hôm qua của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trong livestream hôm 30/5, bà Nguyễn Phương Hằng cũng xuất hiện ở cuối giờ, nhưng thông báo sẽ trở lại MXH để chia sẻ những vấn đề về cuộc sống và gia đình.