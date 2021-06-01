Sự nghiệp từ thiện 'đồ sộ' của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' chỉ... toàn tiền tỷ

Trong các buổi livestream bà Phương Hằng liên tục đá xoáy việc làm từ thiện của 1 số sao Việt. Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh là những cái tên bị nữ đại gia cho "lên thớt". Vậy ông bà chủ Đại Nam đã làm được những gì mà mạnh miệng đến vậy?

Bà Phương Hằng tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sau khi lấy ông Huỳnh Uy Dũng, bà đã cùng chồng gây dựng sự nghiệp. Cặp vợ chồng giàu nhất nhì Bình Dương nổi tiếng vì liên tục góp mặt trong top những doanh nhân "siêng" làm từ thiện. Vợ chồng đại gia Đại Nam thường xuyên làm từ thiện - Ảnh: Internet Được biết, mỗi năm, doanh nghiệp của bà Phương Hằng đều trích một số tiền cực lớn để lập ra hàng loạt các quỹ từ thiện. Trong đó, nổi bật nhất là quỹ mổ tim Hằng Hữu đã hoạt động suốt 7 năm hỗ trợ cho nhiều mảnh đời khó khăn, những cháu nhỏ bị bệnh tim, não úng thủy được mổ miễn phí. Được biết, Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu ra mắt ngày 9/6/2016, tại TP.HCM do ông Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản lý quỹ. Trong một bài trả lời phỏng vấn trên Vietnamnet năm 2019, ông Dũng cho biết, toàn bộ doanh thu của Đại Nam và các doanh nghiệp liên quan giờ đều được đưa về quỹ thiện nguyện Hằng Hữu. Ngoài doanh thu của Đại Nam, quỹ không kêu gọi thêm tài trợ từ bất kỳ nguồn nào. Ông Dũng cho hay: "Đây là quỹ thiện nguyện của gia đình tôi, chủ yếu để cấp kinh phí cho các cháu mổ tim bẩm sinh. Hiện quỹ đang làm việc với 3 bệnh viện lớn là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi đồng I Trung ương TP.HCM và bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện mổ tim bẩm sinh miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn". Tính đến tháng 7/2020, Quỹ mổ tim Hằng Hữu đã cứu sống hơn 4000 trẻ em. Điều đó khiến vợ chồng bà vô cùng hạnh phúc và thấy rằng, mỗi ngày sống đều là những ngày có ý nghĩa và giá trị hơn, bởi mỗi ngày vẫn có biết bao nhiêu trẻ em được cứu sống.

Quỹ mổ tim được lấy tên cậu con trai út của nữ đại gia - Ảnh: Internet Trước đó, vào năm 2014, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) và bà Nguyễn Phương Hằng đã ký “Thỏa thuận tài trợ giữa Công ty CP Đại Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam”. Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Từ khi Quỹ được thành lập đến nay đã hơn 20 năm, có thể nói đây là lần đầu tiên, một nhà hảo tâm đã tài trợ số tiền lớn đến như vậy cho Quỹ (50 tỷ đồng), đặc biệt là tài trợ chỉ trong một thời gian rất ngắn (3 năm)". Theo đó, Công ty CP Đại Nam - “Chương trình thiện nguyện Huỳnh Hằng Hữu” sẽ tài trợ số tiền 50 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Số tiền này nhằm vào mục đích hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những trẻ em có năng khiếu, thành tích trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, ưu tiên cho con bộ đội đang công tác ở Trường Sa. Thời gian thực hiện trong 3 năm (từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2016). Bà chủ Đại Nam còn từng gây sốt CĐM vì đã ủng hộ 1 vườn cao su trị giá đến 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa với lý do mà chỉ có bà nghĩ ra: "Anh Dũng từng đi bộ đội". Từng chia sẻ với VTC News, nữ đại gia cho hay: "Tôi chưa bao giờ đến Trường Sa, chỉ xem qua truyền hình và có lần tôi đã khóc khi xem chương trình có bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP.HCM trong một chuyến ra thăm Trường Sa, đã có một anh bộ đội xin "được ôm cô Thảo" để nhớ về người mẹ của mình nơi quê nhà. Nước mắt tôi tuôn trào khi xem hình ảnh đó. Nhìn những chốt gác hiu quạnh giữa biển cả, tôi càng chạnh lòng và xót xa. Đó là tình cảm thật của con người với nhau".

Không những thế, theo Báo Giao thông, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng ông Huỳnh Uy Dũng còn mở chương trình “Giờ vàng” cứu giúp những người bị tai nạn giao thông không thân nhân. Chương trình liên kết với ba bệnh viện: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Bình Định và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng với mong muốn bất kỳ ai bị tai nạn giao thông chuyển đến trong tình trạng không thân nhân đều được bệnh viện ứng tiền để nhập việc cấp cứu và chương trình sẽ hoàn trả lại. Bác sĩ Lê Minh Hiển (Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết chương trình "Giờ vàng" đã giúp được 30 người gặp tai nạn giao thông, với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra 2 vợ chồng còn cùng nhau hỗ trợ tiền bạc để xây dựng trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ở Bình Định và nhiều dự án xây cầu tình thương, nhà đại đoàn kết, đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng một số con đường đất hiện hữu thành đường bê tông xi măng và đường láng nhựa, xây dựng các trường học tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa khác... Ngôi trường khang trang trên đất võ Bình Định - Ảnh: Internet Hay nổi bật là mới đây, nữ đại gia Phương Hằng tuyên bố đấu giá đất để ủng hộ vào quỹ hỗ trợ chống dịch. Bà từng tuyên bố trong livestream: "Vợ chồng tôi đã bàn với nhau sẽ dành 2 hecta đất dân cư ở khu Sóng Thần 2 (thuộc Thành Phố Mới) - tương đương 27 cuốn sổ đỏ để chia sẻ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia... Vợ chồng tôi sẽ bán đấu giá lấy số tiền đó tặng ban chỉ đạo phòng chống dịch mua dụng cụ y tế để phòng thủ cho dân mình bởi vì hiện nay, như chúng ta nhìn thấy đau lòng nhất là tại Ấn Độ, dù bận rộn cách mấy tôi cũng theo dõi và nhìn thấy rất xót xa khi mà người chết không có hòm chôn, phải thiêu, cuộc sống quá vô thường... Giai đoạn đầu vợ chồng tôi sẽ hiến 2 hecta đất để bán đấu giá khoảng 500 - 600 tỷ làm nguồn mua dụng cụ y tế". Trong livestream hôm 31/5, bà còn cho biết đang tìm mua từ 10 - 15 triệu liều vắc xin phòng ngừa COVID-19. Không thể phủ nhận những đóng góp của vợ chồng đại gia Đại Nam trong công tác thiện nguyện. Chính vì vậy, trong livestream tối ngày 31/5, bà Phương Hằng tuyên bố sẽ rời Việt Nam và muốn đóng các quỹ từ thiện đã khiến CĐM ngỡ ngàng, xôn xao.

Nhiều giả thiết khi bà Phương Hằng rời Việt Nam: Hàng ngàn công nhân Đại Nam thất nghiệp, cả trăm trẻ em không được mổ tim, người nghèo sẽ thiệt thòi? Trong livestream tối qua ngày 31/5, bà Phương Hằng bất ngờ tuyên bố trong nước mắt việc mình và chồng sẽ rời Việt Nam sau khi bệnh dịch được kiểm soát. Thông báo của nữ đại gia khiến nhiều người ngỡ ngàng và đặt ra hàng loạt giả thiết về những tổn thất nghiêm trọng nếu bà ra đi.

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