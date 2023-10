Theo Infonet, liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên, ông Hoàng Hoa Cường, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Giang (huyện Văn Giang, Hưng Yên) cho biết khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân ngất xỉu trong nhà, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Không lâu sau, cơ quan công an cũng đã bắt được nghi phạm.

Khoảng 20h tối cùng ngày, một số người dân ở thị trấn Văn Giang bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động trên nền sàn tại một cửa hàng quần áo ở thị trấn. Do đó, người dân nhanh chóng báo tin đến UBND và Công an thị trấn Văn Giang giải quyết. Nhận tin báo, Công an thị trấn Văn Giang lập tức có mặt để phong toả hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đi, nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân là người từ nơi khác chuyển tới, không có mâu thuẫn với ai - Ảnh: Infonet

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/7, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc một phụ nữ được người dân phát hiện nằm bất động trên sàn nhà của một shop quần áo ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trong clip, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người này bị một người đàn ông xông vào nhà bóp cổ, dùng dao nhọn đâm vào ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng chỉ có 2 mẹ con, đứa con chứng kiến cảnh tượng sợ hãi đã chạy ra ngoài gào thét.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.