Bình Định thuê máy bay đón 1.000 người dân khó khăn mùa dịch từ TP.HCM trở về quê

Theo báo Tuổi trẻ, sáng 18/7, trong cuộc họp của UBND tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong khoảng thời gian 2 tuần tới, tỉnh Bình Định sẽ thuê 4 chuyến bay để đưa 1.000 người dân của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM về quê. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định xã hội trong tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Ông Nguyễn Phi Long (áo xanh, ở giữa) đến kiểm tra các khu cách ly tập trung để chuẩn bị đón 1.000 người dân Bình Định có hoàn cảnh khó khăn trở về quê - Ảnh: Tuổi trẻ

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Long cho biết thêm về quyết định này: "Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định có chủ trường không ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ở các tỉnh có dịch Covid-19 được về quê. Những người Bình Định sinh sống, làm việc ở TP.HCM có điều kiện tốt thì đã về quê rồi hoặc cũng đang trên đường về. Tất cả đều được tổ chức đón tiếp, xét nghiệm Covid-19 khi về đến Bình Định và được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Còn các bà con quá khó khăn, không còn cách nào thì tỉnh Bình Định sẽ đón về. Về quê thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng được về nhà sẽ ấm lòng, sẽ giảm khó khăn, vất vả cho bà con”.