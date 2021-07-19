Bình Định thuê máy bay đón 1.000 người dân khó khăn mùa dịch từ TP.HCM trở về quê

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết về việc sẽ thuê 4 chuyến bay hỗ trợ người dân Bình Định đang gặp khó khăn tại TP. HCM do đại dịch COVID-19 có nhu cầu trở về quê.
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Theo báo Tuổi trẻ, sáng 18/7, trong cuộc họp của UBND tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, trong khoảng thời gian 2 tuần tới, tỉnh Bình Định sẽ thuê 4 chuyến bay để đưa 1.000 người dân của tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM về quê. Việc làm này nhằm chia sẻ khó khăn, góp phần ổn định xã hội trong tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức căng thẳng.
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Long cho biết thêm về quyết định này: "Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo tỉnh Bình Định có chủ trường không ngăn sông cấm chợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con ở các tỉnh có dịch Covid-19 được về quê. Những người Bình Định sinh sống, làm việc ở TP.HCM có điều kiện tốt thì đã về quê rồi hoặc cũng đang trên đường về. Tất cả đều được tổ chức đón tiếp, xét nghiệm Covid-19 khi về đến Bình Định và được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Còn các bà con quá khó khăn, không còn cách nào thì tỉnh Bình Định sẽ đón về. Về quê thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng được về nhà sẽ ấm lòng, sẽ giảm khó khăn, vất vả cho bà con”.
Theo Thanh niên, được biết, Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã làm việc với các hãng hàng không, thống nhất sẽ có chuyến bay chở người Bình Định từ TP.HCM về quê vào thứ 3 và thứ 6 của 2 tuần đến. Trong đó, chuyến bay đầu tiên sẽ vào ngày 20/7 với tổng số lượng khoảng 210 người.
Khi về đến sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định, những người về từ TP.HCM sẽ có ô tô đến đón và chở thẳng về khu cách ly tập trung của tỉnh để tiến hành xét nghiệm Covid-19 và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp. Ông Nguyễn Phi Long nói thêm:
"Trong điều kiện hiện nay, tỉnh Bình Định chỉ đón được khoảng 1.000 bà con trong 2 tuần đến. Sau đó tỉnh sẽ tính toán để thực hiện tiếp. Chi phí đi lại, chi phí cách ly đều được tỉnh Bình Định hỗ trợ. Chi phí máy bay sẽ được thực hiện từ nguồn xã hội hóa, không dùng ngân sách”.