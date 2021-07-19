Sáng 19/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 130 ca dương tính với COVID-19. Các ca bệnh rải rác ở nhiều địa phương trên địa bàn. Trong đó, có 20 nhân viên y tế nhiễm bệnh.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, trong 130 ca dương tính với COVID-19 vừa ghi nhận, TP.Biên Hòa có 56 ca, huyện Vĩnh Cửu có 32 ca, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Changshin. Huyện Thống Nhất có 32 ca, huyện Nhơn Trạch có 25 ca, TP.Long Khánh có 6 ca.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại đã có 20 nhân viên y tế tại 3 bệnh viện, 1 Trung tâm y tế và 1 khu cách ly nhiễm bệnh, nguy cơ không bảo đảm được nguồn nhân lực ngành y tế trong điều kiện số ca bệnh tăng.

Lãnh đạo CDC Đồng Nai nhận định, tiếp tục ghi nhận nhiều ca mới liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changshin, trong các đối tượng là người buôn bán xung quanh công ty, các F1 và công nhân ở các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú, phường Trảng Dài và một số xã, phường khác.

Ảnh minh họa: Internet

Ghi nhận các ca mới trong một số doanh nghiệp ở TP.Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch… nguy cơ cao xuất hiện các ổ dịch mới trong các doanh nghiệp. Một vài ca là người buôn bán, vận chuyển hàng hóa liên quan đến chợ Long Khánh, khả năng đã có ổ dịch tại chợ này. Thông qua test nhanh phát hiện nhiều ca mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Số ca bệnh diễn biến nặng có chiều hướng tăng, số ca nhiễm mới tăng nhanh tạo áp lực cho việc chuẩn bị các khu điều trị và khu cách ly. Do đó, cần bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, chợ, các khu nhà trọ,... triển khai thí điểm việc cách ly F1 tại nhà.

Như vậy, tổng số ca dương tính mới trong đợt dịch thứ 4 tại Đồng Nai là 1.190, trong đó TP. Biên Hòa nhiều nhất với 548 ca, tiếp theo là huyện Vĩnh Cửu 154 ca, huyện Nhơn Trạch 153 ca, huyện Thống Nhất 141 ca.

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