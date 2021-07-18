Việt Nam ghi nhận thêm 29 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó TP.HCM chiếm 15 ca bệnh

Xã hội 18/07/2021 18:11

Chiều ngày 18/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 29 ca tử vong do COVID-19 số 226-254.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, chiều ngày 18/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 29 ca tử vong do COVID-19 số 226-254.

Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 4-17/7/2021 tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hà Nội.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin cụ thể như sau:

- Tại TP.HCM: BN31137; BN37189; BN17273; BN25186; BN27128; BN18256; BN28113; BN35105; BN33956; BN13716; BN17482; BN18283; BN18309; BN29060; BN25324.

- Tại Bình Dương từ ngày 4/7-9/7 có 2 ca: BN13803; BN17415.

- Tại Long An từ ngày 14/7-18/7 có 3 ca: BN17071; BN33748; BN17580.

- Tại Bắc Giang ngày 15/7 có 1 ca: BN11497.

- Tại Đà Nẵng ngày 16/7 có 1 ca: BN14138.

- Tại Hà Nội ngày 17/7 có 1 ca: BN4732.

- Tại Đồng Tháp ngày 17/7 có 1 ca: BN20037.

Như vậy, với 29 trường hợp tử vong này đã nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 này là 219 trường hợp tử vong, trong đó đa phần là các ca bệnh có tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cong vẹo cột sống, thận nhân tạo, viêm gan, bệnh lý về máu, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Đến nay, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện là 254 trường hợp.

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Ngày 18/7, bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã tiếp nhận 160 bệnh nhân. Trong đó, 60 bệnh nhân nặng và nguy kịch đang hồi sức tích cực. 6 ca phải lọc máu liên tục và 1 ca phải đặt hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO.

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