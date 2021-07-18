Trưa 18/7, Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca dương tính COVID-19, có ca chưa rõ nguồn lây

Trong đó 2 trường hợp mới phát hiện cùng một gia đình tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. 10 trường hợp là các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh ở chung cư Sunshine Palace (Hoàng Mai), trong đó 7 ca tại Hai Bà Trưng, 1 ca tại Hoàn Kiếm, 1 ca tại Đống Đa, 1 ca tại Long Biên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trưa 18/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn.

4 trường hợp tiếp theo cũng trong một gia đình gồm N.Q.L. (chồng), nam, sinh năm 1986 và 3 con gồm N.Q.A. (sinh năm 2014), NT.T.A. (sinh năm 2016), N.T.A. (sinh năm 2019), địa chỉ tại P2212A1, chung cư Green City, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Cả 4 trường hợp này là F1 của bệnh nhân P.T.H.M. Ngày 17/7, được Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính COVID-19 .

Hai trường hợp trong 1 gia đình là là Đ.T.S. (mẹ), nữ, sinh năm 1959 và L.H.Q. (con trai), sinh năm 1988, địa chỉ tại 101 B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Cả hai bệnh nhân trong vòng 1 tháng gần đây không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà. Ngày 16/7, có triệu chứng, đến ngày 17/7 đi lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Medlatec cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện chưa phát hiện yếu tố dịch tễ liên quan.

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2 trường hợp khác cũng cùng một gia đình, gồm P.T.Q. (chồng), sinh năm 1985, địa chỉ Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, sinh năm 1957; P.T.T.T. (con), sinh năm 2000, địa chỉ 41 Nguyễn Khoái, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Hai trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân T.T.M.H. Ngày 17/7, được Trung tâm y tế quận lấy mẫu, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 9 là N.H.G., sinh năm 1985, địa chỉ ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng (F1 của bệnh nhân H.T.T), là nhân viên Phòng Luồng, tuyến, Hạ tầng thuộc công ty vận tải Hà Nội, trụ sở tại 32 Nguyễn Công Trứ.

Ngày 16/7, bệnh nhân có lên trụ sở công ty tại số 5 Lê Thánh Tông để ký thanh toán và có tiếp xúc gần F0 H.T.T. Ngày 17/7, bệnh nhân được xác đinhh là F1, dược Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 10 là H.H.Y., nữ, sinh năm 1989, địa chỉ tại Phúc Đồng, Long Biên. Bệnh nhân là F1, làm cùng cơ quan với bệnh nhân T.C.T, tiếp xúc lần cuối ngày 16/7. Ngày 16/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ngứa họng. Ngày 17/7, bệnh nhân được xác định là F1, nên được lấy mẫu, kết quả dương tính SARS-CoV-2, do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp 11 là B.X.D, nam, sinh năm 1990, địa chỉ tại Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân là F1, cả nhà có 6 người đều có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Ngày 17/7, được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp 12 là Đ.T.A, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ tại Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 và là chủ cửa hàng vàng bạc tại 31 Hàng Mắm, nơi F0 N.T.P bán hàng. Ngày 17/7, được Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Từ sáng đến trưa 18/7, Hà Nội đã ghi nhận 30 ca dương tính SARS-CoV-2.