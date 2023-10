Liên quan đến vụ tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam, theo Người Lao Động, rạng sáng ngày 16/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - kẻ giết người mang án tử hình khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, An ẩn náu tại một góc trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Lúc này, tử tù gặp một người lái xe giao hàng nên đã nhờ chở đến quận Tân Bình, nhưng lái xe từ chối vì xa và có con đang đợi ở nhà. Sau đó, An xin bác xe ôm cho đi cùng để tìm phòng ở bến xe miền Đông. Bác xe ôm thương người liền đồng ý cho An lên xe mà không hề hay biết đây là kẻ giết người mang án tử hình đang bị truy nã rất đặc biệt. Do trời đã tối, lại không có giấy tờ nên An được bác xe ôm tốt bụng cho ở chung phòng với 2 người con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).