Tiết lộ lý do khiến tử tù mắc COVID-19 hớt hải, bất ngờ rời khỏi nhà bác xe ôm ngay trong đêm

Xã hội 17/07/2021 08:38

Trong quá trình lang thang sau khi vượt ngục thành công, tử tù mắc COVID-19 được một tài xế xe ôm cho tá túc ở phòng trọ. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Kim An đã rời đi trong đêm.

Liên quan đến vụ tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam, theo Người Lao Động, rạng sáng ngày 16/7, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Kim An (SN 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - kẻ giết người mang án tử hình khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa, An ẩn náu tại một góc trên đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Lúc này, tử tù gặp một người lái xe giao hàng nên đã nhờ chở đến quận Tân Bình, nhưng lái xe từ chối vì xa và có con đang đợi ở nhà. Sau đó, An xin bác xe ôm cho đi cùng để tìm phòng ở bến xe miền Đông. Bác xe ôm thương người liền đồng ý cho An lên xe mà không hề hay biết đây là kẻ giết người mang án tử hình đang bị truy nã rất đặc biệt. Do trời đã tối, lại không có giấy tờ nên An được bác xe ôm tốt bụng cho ở chung phòng với 2 người con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).

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Thông tin truy nã tử tù Nguyễn Kim An - Ảnh: Lao Động

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, bác lái xe tên N.X.T. (56 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Bác lái xe cho biết: "Anh ta nói bắt xe hoài nhưng không ai nhận nên tôi thấy thương. Tôi nói anh ta đứng đợi, đi giao hàng xong sẽ quay lại chở nhưng người này nằng nặc đòi theo luôn". 

Sau khi chở người này về phòng, ông T. nấu nước, pha mỳ cho An ăn rồi cùng ngồi xem tivi với các con. Ông T. chia sẻ khi tivi phát tin một tử tù bỏ trốn và bị công an đang phát lệnh truy nã, thì thấy nam thanh niên có vẻ bất thường, liên tục quay lưng đi nghe điện thoại. 

Ông T. nói: "Tôi thấy nam thanh niên cao chỉ 1,6 m và chân đi bình thường chứ không như tivi nói người này cao 1,63 m, chân đi khập khiễng. Dù tôi không hỏi nhưng nam thanh niên vẫn giả lơ, rồi liên tục gọi điện thoại cho ai đó". 

Sau một hồi gọi điện thoại, nam thanh niên nói có bạn lái ôtô tới đón và muốn rời đi. Ông T. nghe vậy nên mở cửa, tiễn nam thanh niên ra đến quốc lộ 13. Tuy nhiên, theo như ông T. chia sẻ thì không thấy có ai đến đón An cả. 

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Kẻ tử tù tại phiên tòa xét tử vào năm 2014 - Ảnh: Tiền Phong

Sau sự việc, ông N.X.T. cùng 2 người con của mình đã được lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vì tiếp xúc với tử tù Nguyễn Kim An.

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Liên quan tới vụ tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa, một người dân ở quận 10 'vô tình' trở thành F1 đã cung cấp thông tin trích xuất từ camera cho cơ quan công an.

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