Liên quan tới vụ tử tù mắc COVID-19 bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa, một người dân ở quận 10 'vô tình' trở thành F1 đã cung cấp thông tin trích xuất từ camera cho cơ quan công an.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tử tù Nguyễn Kim An (27 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19. Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, Phòng PC02 đã gửi thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự và Phòng PC02 các tỉnh, thành phía nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Sau nhiều giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được tử tù mắc COVID-19 khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Thủ Đức vào rạng sáng 16/7.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với An ninh Thủ đô, anh H.T.T. (trú tại Phường 13, Quận 10, TP.HCM) người "vô tình" trở thành F1 cho biết, khoảng 22h ngày 13/7, anh đang ngồi một mình trong nhà thì thấy có một người thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm một bọc dài như cây gậy đi vòng quanh vài vòng trước cửa. Anh cho biết thêm, do nhà đang để cửa mở nên người thanh niên kia có ghé vào ngồi và hỏi dò nhiều chuyện.

Hình ảnh trích xuất từ camera nhà anh T. - Ảnh: An ninh Thủ đô

Anh T. thông tin thêm: "Người đó hỏi dò tùm lum rồi có hỏi đường đến Chung cư Nguyễn Thiện Thuật cách đây 2km". Được biết, căn nhà anh đang ở ngay cạnh trại giam của Công an.

Ngày hôm sau, khi đọc báo thấy có đối tượng tử tù bỏ trốn và hiện đang là F0, anh H.H.T. đã trích xuất camera và thấy người thanh niên hôm qua có đặc điểm giống hệt đối tượng bỏ trốn nên đã báo cáo sự việc với chức năng. Anh T. hãi hùng chia sẻ thêm: "Tôi thật sự quá may mắn, nhớ lại giây phút ấy vẫn thấy rùng mình".

Anh H.H.T. sau đó đã cung cấp camera cho công an đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tự cách ly tại nhà do vô tình trở thành F1 của đối tượng An.

