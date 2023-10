Thông tin truy nã đối tượng Nguyễn Kim An - Ảnh: Lao Động

Liên quan đến đôi tượng này, báo Tiền Phong thông tin, Nguyễn Kim An là người gây ra vụ án gây xôn xao dư luận khi giết bạn để cướp tài sản đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng 12/6/2015. Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và L.V.Đ. (SN 1997, ngụ TP.HCM) là bạn học chung lớp tại một trường dạy nghề ở TPHCM. Do có ý định cướp tài sản của bạn, tối 25/2/2014, An hẹn Đ. đi uống cà phê ở quận 6. Tại đây, An tới trước kêu sẵn cà phê rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Đ. nhưng khi uống vào Đ. thấy đắng nên ói ra hết, An không thực hiện được hành vi cướp.

Đến trưa 26/2/2014, An tiếp tục thực hiện hành vi của mình khi mua thêm 7 viên thuốc an thần với liều mạnh hơn, rồi hẹn Đ. đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Khoảng 19h30 cùng ngày, Đ. chạy xe tay ga đến nhà trọ của An.