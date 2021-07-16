Sau 2 ngày lẩn trốn, kẻ tử tù mắc COVID-19 đã bị lực lượng chức năng truy bắt. Thông tin về kẻ sát nhân này đã gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Theo thông tin từ báo Lao Động, tử tù Nguyễn Kim An (27 tuổi, trú tỉnh Bình Thuận) đã trốn khỏi trại giam Chí Hoà khi đang mắc COVID-19. Ngay sau khi đối tượng bỏ trốn, Phòng PC02 đã gửi thông báo đến Cục Cảnh sát hình sự và Phòng PC02 các tỉnh, thành phía nam đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng. Sau nhiều giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được tử tù mắc COVID-19 khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP.Thủ Đức vào rạng sáng 16/7.

Thông tin truy nã đối tượng Nguyễn Kim An - Ảnh: Lao Động Liên quan đến đôi tượng này, báo Tiền Phong thông tin, Nguyễn Kim An là người gây ra vụ án gây xôn xao dư luận khi giết bạn để cướp tài sản đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sáng 12/6/2015. Theo nội dung bản án sơ thẩm, Nguyễn Kim An và L.V.Đ. (SN 1997, ngụ TP.HCM) là bạn học chung lớp tại một trường dạy nghề ở TPHCM. Do có ý định cướp tài sản của bạn, tối 25/2/2014, An hẹn Đ. đi uống cà phê ở quận 6. Tại đây, An tới trước kêu sẵn cà phê rồi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước của Đ. nhưng khi uống vào Đ. thấy đắng nên ói ra hết, An không thực hiện được hành vi cướp. Đến trưa 26/2/2014, An tiếp tục thực hiện hành vi của mình khi mua thêm 7 viên thuốc an thần với liều mạnh hơn, rồi hẹn Đ. đến phòng trọ của mình trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chơi. Khoảng 19h30 cùng ngày, Đ. chạy xe tay ga đến nhà trọ của An.

Tại đây, An pha 6 viên thuốc vào chai trà xanh sau đó mời Đ. uống. Đ. uống xong thì bị sốc thuốc nên co giật, giãy giụa trên sàn nhà. Sợ mọi người bên ngoài nghe tiếng động sẽ phát hiện, An nhào tới dùng tay kẹp cổ Đ. cho đến khi Đ. nằm im bất động. Nghĩ Đ. đã chết, An dùng dây nylon trói gập chân Đ. lại rồi bỏ nạn nhân vào bao tải. An lấy xe máy của Đ., chở bao tải trên đến cầu Phú Mỹ, quận 7 ném xuống sông Sài Gòn. Một ngày sau, An lấy điện thoại của Đ. gọi cho mẹ ruột của Đ. nói là đã bắt cóc Đ. và yêu cầu gia đình đem 500 triệu đồng đến chuộc Đ. về và không được báo công an. An cũng nhắn tin vào điện thoại của mẹ Đ. với nội dung nói rằng Đ. đi xa, không về nhà nữa. Ngày 28/2/2014, thi thể Đ. được người dân phát hiện nổi tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Kết quả khám nghiệm cho thấy, Đ. còn sống khi bị ném xuống sông, nguyên nhân dẫn đến tử vong do ngạt nước. Ngày 11/3/2014, An bị cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn. Nguyễn Kim An tại phiên tòa xét xử năm 2015 - Ảnh: Tiền Phong Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 21/9/2015, Nguyễn Kim An thừa nhận việc lên kế hoạch giết bạn là vì mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo An hối hận về hành vi phạm tội của mình, xin tòa phúc thẩm giảm án tử hình. HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên giữ nguyên hình phạt tử hình Nguyễn Kim An chung cho 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản như án sơ thẩm đã tuyên.

Vụ tử tù nhiễm Covid-19 'đào tẩu' khỏi trại giam Chí Hòa: Bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến công an Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim An để điều tra tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời thông tin bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến công an.

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